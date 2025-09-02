“BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 2 Eylül”

YENİ KATALOĞUN İÇERİĞİ

BİM’in yeni aktüel ürünler kataloğu 2 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli. Her Salı ve Cuma günleri güncellenen kataloglar, ev ekonomisini düşünen birçok tüketiciye cazip fırsatlar sunuyor. Bu hafta BİM’de yiyeceklerden temizlik malzemelerine, kahveden yoğurda kadar pek çok ürün uygun fiyatlarla satışta.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER VE KIRTASİYE

2 Eylül 2025 itibarıyla BİM’de bulunan aktüel ürünler oldukça dikkat çekici. Gıda maddeleri, temizlik ürünleri ve çeşitli kırtasiye malzemeleri raflarda yerini alıyor. Özellikle indirimli kırtasiye ürünleriyle ilgili liste de tüketicilerin merakla beklediği detaylar arasında. Hangi ürünlerin bu hafta BİM’in raflarında yer aldığına dair bilgiler ise netlik kazanıyor. İşte tüm detaylar…