BİM Banka Kuruluş İzni İçin BDDK’ya Başvurdu

BİM’DEN YENİ BANKA HAREKETİ

BİM, geçtiğimiz yıl dijital katılım bankasına katılım fikrini geliştirmiş ve bu doğrultuda geleneksel bir katılım bankası kurma yolunda adımlar atmıştır.

BANKACILIK MEVZUATI DOĞRULTUSUNDA İZİN BAŞVURUSU

BİM’in yönetim kurulu, perakende alanındaki güçlü pozisyonunu kullanarak müşterilerin finansal taleplerine yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik’in yanı sıra 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, bağlı ortaklıklarıyla birlikte çoğunluk payına sahip olacak bir banka kurmak için gerekli izin başvurusunu yapma kararı aldı.

BUGÜN BAŞVURU YAPILIYOR

BİM, bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) banka kuruluş izni için resmi başvurusunu gerçekleştirecek.