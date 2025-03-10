BİM’e Rekabet Kurulu’ndan İki Yeni Soruşturma

BİM’İN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI CEZA VE YENİ SORUŞTURMALAR

Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden biri olan BİM, bu yılın şubat ayında önemli bir ceza ile karşılaştı. Rekabet Kurulu, kurum uzmanlarının yerinde incelemelerini engellediği için BİM’e 1,3 milyar Türk lirası tutarında idari para cezası uyguladı. Şirket, bu cezayı ‘hukuksuz ve hakkaniyetsiz’ olarak değerlendirip itiraz etti. Şimdi, itiraz sürecinin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.

YENİ SORUŞTURMA HABERİ

Rekabet Kurulu tarafından BİM’in de içinde bulunduğu bazı market zincirlerine iki yeni soruşturma başlatıldığı bildirildi. BİM, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapmış olduğu açıklamada bu durumla ilgili şu sözlere yer verdi: “Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

BİM HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

BİM hakkında başlatılan iki yeni soruşturma sonrası hisselerinde olumsuz bir seyir gözlemleniyor. Haberin duyulmasının ardından satıcılı bir seyir izleyen BİM hisseleri, cuma gününe göre yüzde 4,33 düşüşle 530,50 TL’den işlem görmekte. Şu anda ise hisseler yüzde 2,34’lük bir düşüşle 540 TL seviyesinde işlem görüyor.