Bim Hisseleri Sert Düştü: Rekor Ceza Tepkisi

MARKET ZİNCİRİ BİM HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

BİM hisseleri, Rekabet Kurumu tarafından uygulanan rekor ceza sonrasında önemli bir düşüş yaşadı. Rekabet Kurumu, BİM hakkında yürütülen incelemede bir çalışanın iş cihazından veri sildiğinin tespit edilmesi üzerine şirkete 1,3 milyar lira para ceza kesti. Bugün saat 10.13 itibarıyla BİM hisseleri yüzde 4,5 kayıp ile 530 liraya geriledi ve şirketin hisseleri, BIST-100 endeksinde en kötü performans gösteren hisse oldu. İki günlük toplam kayıp ise yüzde 7’ye ulaştı.

REKABET KURUMU’NDAN AÇIKLAMA

Rekabet Kurumu, yaptığı açıklamada “Yerinde İncelemeyi Engellemenin Sonuçları Ağır Olabilir” başlığıyla BİM’e yönelik incelemenin detaylarını paylaştı. Açıklamada, yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği ve Kurum’un yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmettiği ifade edildi.

BİM’DEN CEZAYA TEPKİ

BİM, bugün yaptığı açıklama ile ceza kararına itiraz etti. Şirketten yapılan açıklamada, kişisel telefonundaki mesajlaşma uygulamasındaki yazışmaları silen personelin şirket kararlarını etkilemeyecek bir pozisyonda olduğu ve yazışmaların geri getirildiği belirtildi. Yazışmaların rekabet hukukuna aykırı bir içerik içermediği vurgulandı. Açıklamada, “Verilen bu ceza hakkaniyetsizdir. Şirketimizin tüm hesaplarında, yöneticilerimizin tüm yazışma ve uygulamalarında ceza verilmeye neden olacak hiçbir ibare ve eylem asla yer almamaktadır” denildi. Şirket ayrıca, açıklamanın dilinden rahatsızlık duyduğunu ve açıklamadaki başlığın teamüllere uymadığını belirtti. BİM, gerekçeli karar eline ulaştığında karara karşı tüm yasal haklarını kullanacağını da ifade etti.