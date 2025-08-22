BİM Kırtasiye Ürünleri Geliyor

KIRTASİYE ÜRÜNLERİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

BİM, 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ürünleri kataloğunu araştırıyor. Okulların açılmasına kısa bir zaman kala kırtasiye alışverişini tamamlamak isteyen veliler ve öğrenciler, BİM’in yeni defter, kurşun kalem, çanta, suluk, boya kalemleri gibi ürünlerini inceliyor. Bu sene BİM kırtasiye ürünleri içerisinde nelerin bulunacağı merak konusu.

BİM’in kırtasiye kataloğunda, geçmiş yıllarda olduğu gibi okul çantaları, defterler, çeşitli kalemler, boya takımları, suluklar ve daha pek çok kırtasiye malzemesinin yer alacağı tahmin ediliyor. 1 Eylül’de başlayacak uyum haftası öncesi, BİM’in kırtasiye ürünlerinin bu hafta içerisinde raflarda bulunması bekleniyor. Tüketicilere uygun fiyatlarla alışveriş imkanı sunan BİM’in 22 Ağustos 2025 Cuma kataloğunda hangi ürünlerin yer alacağı ise merakla bekleniyor.