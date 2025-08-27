BİM Kırtasiye Ürünleri Uygun Fiyatlarla Geldi

BİM, kırtasiye ürünleri arasında defter, kalem, silgi, boya kalemi, cetvel ve okul çantası gibi ihtiyaçları uygun fiyatlarla sunuyor. “BİM kırtasiye ürünleri geldi mi?” sorusu, zengin ürün çeşitliliği ile yanıt buluyor. Peki, BİM kırtasiye ürünleri satışta mı? 2025 kırtasiye malzemeleri katalogunda neler bulunuyor? İşte detaylar…

DEFTER FİYATLARI

A6 spiralli 96 yaprak not defteri 15,50 TL, A6 dikişli 60 yaprak lisanslı not defteri 12,50 TL, A4 spiralli 96 yaprak not defteri 20,00 TL, A4 dikişli 30 yaprak müzik defteri 15,00 TL, A4 spiralli 160 yaprak karton kapak defter 65,00 TL, A4 spiralli 200 yaprak 5 kapaklı defter 109,00 TL, A4 spiralli 120 yaprak sert kapaklı defter 73,00 TL.

KALEM VE YAZI GEREÇLERİ

Tekli fosforlu kalem 14,50 TL, silgi 9,50 TL, hazneli kalemtıraş 6,50 TL, şeffaf not kağıdı 29,50 TL, figürlü kurşun kalem başlığı 25,00 TL. Kalem setleri arasında, versatil kalem seti 24,50 TL, çift taraflı keçe kalem 69,00 TL, fosforlu kalem (6’lı) 49,00 TL, simli fosforlu kalem (6’lı) 119,00 TL, diamond kesim fosforlu kalem 119,00 TL bulunuyor.

SANATSAL MALZEMELER

Oyun hamuru (Play-Doh) 448 gr 89,00 TL, pastel boya 89,00 TL, tüp kuru boya 109,00 TL, keçeli kalem 109,00 TL, jumbo yıkanabilir keçeli kalem 129,00 TL, sulu boya (12 renk) 20,00 TL, parmak boyası (6’lı) 39,00 TL, tuval 35×50 cm 99,00 TL fiyatlarla yer alıyor.

ÇANTA VE AKSESUARLAR

Okul sırt çantası (ayarlanabilir omuz askılı) 699,00 TL, Santoro London sırt çantası 899,00 TL, kalem kutusu 69,00 TL, şeffaf simli kalem kutusu 39,00 TL, masaüstü kalemlik 21,50 TL, beslenme kabı 57,50 TL, termal beslenme çantası 119,00 TL olarak satışta.

DOSYALAMA VE AKSESUARLAR

Şeffaf dosya (100’lü) 65,00 TL, bant seti 99,00 TL, ödev/sunum dosyası 55,00 TL, isim etiketi (24’lü) 5,00 TL, renkli klips ve ataşlar 59,00 TL, metal pergel seti 42,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

KIRTASİYE SETLERİ

Versatil kalem seti 69,00 TL, figürlü kırtasiye seti 89,00 TL, defterli kırtasiye seti (Santoro) 149,00 TL olarak tüketicilere sunuluyor.