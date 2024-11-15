BİM Pay Geri Alım Programı Açıklaması

BİM PAY GERI ALIMI YAPTI

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), KAP platformundan yaptığı açıklamada, pay geri alım programı çerçevesinde toplam 100.000 adet pay geri aldığını duyurdu. 23 Ekim 2024 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan bu program kapsamında, 15 Kasım 2024 tarihinde 100.000 adet pay geri alımı gerçekleşti.

Yapılan geri alımlarla birlikte şirketin sahip olduğu BIMAS payları 11.010.000 adede yükseldi. Bu, şirketin toplam sermayesine göre %1,8132 oranında bir artış anlamına geliyor. BİM, bu geri alım programıyla paylarının değerini artırmayı hedefliyor. Kaynak: KAP