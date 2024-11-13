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“BİM PAY GERI ALIMI YAPTI”

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PAY GERI ALIM PROGRAMININ DETAYLARI

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), KAP platformundan pay geri alım programı çerçevesinde 31.000 adet pay geri aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 23 Ekim 2024 tarihinde Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan bu program dahilinde 13.11.2024 tarihinde belirtilen miktarda pay geri alımı gerçekleşti.

ŞİRKETİN PAY DURUMU

Şirketin sahip olduğu BIMAS payları, bu alımlarla birlikte toplamda 10.852.000 adete ulaştı. Bu durum, şirket sermayesine oranı yapılan geri alımlarla %1,7872 seviyesine geldi.

Kaynak: KAP

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