Haberler

BİM, Rekabet Kurulu Cezasına İtiraz Etti

bim-rekabet-kurulu-cezasina-itiraz-etti

BİM İDARE PARA CEZASINA İTİRAZ ETTİ

Market zinciri BİM, Rekabet Kurulu’nun kurum uzmanlarının şirketin yerinde incelemesini engellemesi sebebiyle verdiği 1,3 milyar Türk lirası tutarındaki idari para cezasına itiraz etti. Rekabet Kurulu, BİM’e bu sebepten dolayı önemli bir ceza uygulamıştı.

İTİRAZ DUYURUSU KAMUYA YAPILDI

BİM, cezaya itiraz edeceğini kamuoyuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamada, “İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesi hükmü uyarınca, söz konusu para cezasının geri alınması istemiyle Şirketimiz tarafından bugün Rekabet Kurumu Başkanlığı’na itiraz dilekçesi ile başvuru yapılmıştır” şeklinde ifadeler yer aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmir’de Baba Şiddeti Sonrası Tedbir Alındı

İzmir'de 17 yaşındaki bir kız, uyuşturucu bağımlısı babası için yardım istedi. Savcılık, baba hakkında adli kontrol kararı aldı.
Haberler

Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Zam Haberleri

4 Mart'ta akaryakıta zam olup olmayacağı merak ediliyor. Araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını öğrenmek için güncel bilgileri araştırıyor. Zam detayları haberimizde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.