Bin 115 Kişi Tahliye Oldu

BİN 115 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Hatay Valiliği’nin koordinesinde, Hassa ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası alanında meydana gelen orman yangınına müdahale ediliyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, TOKİ, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kızılay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesindeki kurum ve kuruluşların personelleri katılıyor.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Beş söndürme helikopteri, iki uçak, 271 araç ve yaklaşık 624 personel ile hem havadan hem de karadan yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Bu süreçte, Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinden toplam bin 115 kişi tahliye edildi. Yangın nedeniyle yaşanan durumun kötüleşmediği ve can kaybı ile yaralanmaların olmadığı bildiriliyor.