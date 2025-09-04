Bina Girişi Çöktü, Vinçle Giriş Sağlandı

İstanbul Bahçelievler’de bir binanın temel kazısı sürecinde, yan tarafta bulunan 5 katlı binanın girişinde çökme oluştu. Bu çökme sebebiyle, konut sakinlerinin binaya girişi ciddi şekilde zorlaştı.

vinçle evlere girdiler

Çökme olayının ardından, inşaatı gerçekleştiren firma bir vinç çağırdı. Böylece, binanın sakinlerinin vinç yardımıyla evlerine girişi sağlandı.

demir ve tahtalarla köprü yaptılar

Daha sonrasında, işçiler geçici olarak kullanmak üzere demir ve tahtalardan köprü inşa ettiler. Temel çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bina girişinin yeniden yapılacağı bildirildi.

“benim binama girişim bile engellenmiş vaziyette”

Bina sakini Mehmet Ali Bekşen, durumu şu şekilde aktardı: “Bitişiğimdeki inşaat alanı, bana bitişik olan arsayı sıfırdan otoparkın kurulumunu yaparak bize vermiş olduğu sıkıntı aleni olarak ortada. Belediyeye gidip bunun için müracaat ettiğimiz halde mevcut projenin düzeltilmeden fiili olarak inşaata başlanmıştı. Yapılan şikayet üzerine belediyenin bütün ekiplerinin burada gözlemledikleri halde benim binama girişim bile engellenmiş vaziyette.”

“binaya vinçle insanların girip çıkmasını sağladılar”

Bekşen, şu anda geçici olarak inşa edilen binanın girişinin bir köprü vaziyetinde olduğunu belirtti. “Bu şekilde binaya girme imkanım var, başka türlü binaya giriş mevzu kalkmıştır. Temel kazma mevzusunda toprak kaydı, kaymadan önce tedbiri alınabilirdi ama tedbir alınmadan bilinçli bir şekilde yapılmış oldu. Binaya vinçle insanların girip çıkmasını sağladılar. Şu anda da bitmiş olan bir köprü var.” ifadelerini kullandı.