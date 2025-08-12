Bina Sahibinin Tutuklandığı Açıklandı

DEPREMDE YIKILAN BİNA SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki Balıkesir depremi sırasında yıkılan 4 katlı binanın enkazında 81 yaşındaki Nihat Önbaş hayatını kaybetmişti. Yapılan detaylı incelemelerin ardından enkaz kaldırıldı ve olayla ilgili başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

BİNANIN SAHİBİ TUTUKLANDI

Yıkılan binanın sahibi, gözaltına alındı ve hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer yandan, binanın müteahhidi, konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.