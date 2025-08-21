Binalar Güvenli Olmalı, Denetim Önemlidir

DEPREM GERÇEĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hıdır Çak, “Deprem gerçeğiyle yaşadığımız için sağlam ve güvenli binalarda oturmak hayati önem taşıyor. Bir binanın çok katlı olması onun depreme karşı dayanıksız olduğu anlamına gelmediği gibi, az katlı olması da dayanıklı olduğunu göstermez” şeklinde konuştu. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında yıkılan ve hasar gören binalar, yapı güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Binaların dayanıklılığı, uygun zemin seçimi, kullanılan malzeme kalitesi ve denetimlerin önemine vurgu yapıldı.

DEPREM DERSLERİ ALINMALI

Çak, depremin birçok önemli derse sahip olduğunu belirterek, “Vatandaşların ev alırken mutlaka yapı denetim raporlarını sorgulaması, binanın yaşı ve kullanılan malzemelerin belgelerini incelemesi gerekiyor” dedi. Çak, orta büyüklükteki depremlerin yıkıma yol açmaması gerektiğini savunarak, “Biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak, 6.1 büyüklüğündeki bir depremin orta şiddette bir deprem olduğunu ve bu tür depremlerde binaların bırakın yıkılmayı ya da orta hasar almayı, az hasar bile görmemesi gerektiğini vurguluyoruz” ifadesini kullandı. Mühendislik hizmeti almamış veya yeterince denetlenmemiş binaların hasarın büyük nedeni olduğunu söyledi.

BİNALARIN DEPREME DAYANIKLILIĞI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Yeni konut alırken dikkat edilmesi gereken konulara değinen Çak, “Öncelikle binalarının depreme dayanıklı olup olmadığını sorgulamaları gerekiyor. 1999 Marmara depreminin ardından yürürlüğe giren Yapı Denetimi Kanunu ile bu alanda bazı uygulamalar başlatıldı. Adana da bu pilot illerden biridir. Dolayısıyla 2000 yılı öncesinde yapılmış binalar, yapı denetim hizmeti almamış binalardır” dedi. Çak, bu binaların yalnızca bir inşaat mühendisi tarafından denetlendiği için denetim mekanizmasının zayıf kaldığını vurguladı. 2000 yılı sonrası yapılan binalarda yapı denetim firmalarının devreye girmesiyle daha sağlam bir yapı güvenliği sağlandığını ifade etti.

SADECE KAT SAYISI DEĞİL, MÜHENDİSLİK HİZMETİ ÖNEMLİDİR

Çak, vatandaşların kiraya çıkacakları binaları da araştırmaları gerektiğini belirtti. “Biz inşaat mühendisleri olarak, binaların kat adedi üzerinden değerlendirme yapmanın doğru olmadığını söylüyoruz. Önemli olan, binanın mühendislik hizmeti alıp almadığı ve projenin doğru uygulanıp uygulanmadığıdır” dedi. 6 Şubat depremlerinde de doğru projelendirilmemiş binaların etkilendiğini hatırlatan Çak, ev alacakların ilgili belediyeye giderek ruhsat dosyasını temin edebileceklerini söyledi. Bina raporu ve analizleriyle ilgili detayların öğrenilmesini öneren Çak, bu süreçlerin önemine dikkat çekti.