Binalarda Su ve Enerji Tasarrufu Düzenlemesi

ÇEVRE DÜZENLEMELERİYLE İLGİLİ YENİ BAKANLIK KARARLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde önemli değişikliklere gidiyor. Yeni düzenlemede, binalarda yağmur suyu ve gri su kullanımı, Yeşil Sertifika, elektrikli araç şarj üniteleri ve engelsiz çocuk oyun alanları gibi konular güncelleniyor. Yapı ruhsatlarıyla ilgili yapılan güncellemeler, binalarda kullanılan malzemelerin kansorejen içeriği ve yeşil enerji sistemleri gibi detayları içeriyor.

GÜNCELLEMEYLE BİNALARDAKİ ZORUNLU KURULUMLAR

Yeni düzenlemeler ile 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren belirli büyüklükteki özel ve kamu binalarında yağmur suyu ve gri su sistemlerinin kurulumu zorunlu olacak. Otel ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde duş, küvet ve ellerin yıkanmasında kullanılan gri su, arıtılarak tuvalet rezervuarlarında kullanılmak üzere yönlendirilecek. Gri su sistemleri, yatak sayısı 200’den fazla olan konaklama tesisleri, inşaat alanı 10 bin metrekareyi aşan alışveriş merkezleri ve 30 bin metrekareden büyük kamu binalarında zorunlu hale getirilecek.

SU VE ENERJİ TASARRUFU HEDEFLERİ

Bu düzenlemelerle birlikte, yıllık ortalama 4 milyon metreküp su tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Yağmur suyu ve gri su sistemleriyle yalnızca 1,5 yılda Mogan Gölü büyüklüğünde su tasarrufu yapılması planlanıyor. 2026’dan sonra inşa edilecek, toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerindeki yeni kamu binalarının Yeşil Sertifika (YeS-TR) alması zorunlu olacak. Bu kapsamda, yıllık 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN ALANLAR YARATILIYOR

Düzenlemeye göre, 2 bin 500 metrekare ve üzeri park alanlarının en az yüzde 4’ü engelli çocukların kullanımına sunulacak. Bu alanlar, yalnızca engelli çocuklar için değil, tüm çocukların birlikte oyun oynayabileceği şekilde tasarlanacak. Yapı ruhsatlarında, binalardaki tüm detaylar hakkında bilgiler verilecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ ÜNİTESİ KURULUMU

Elektrikli araçlar için şarj üniteleri, yerleşim alanlarında daha kolay kurulacak. Site ve apartman otoparklarında, şarj üniteleri için gerekli elektrik tesisatı ruhsata tabi olmayacak. Düzenleme ile elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu süreci sadeleştirilecek.

YENİ STANDARTLARLA RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgar türbinleri ile ilgili yeni standartlar da getiriliyor. Rüzgar türbininin taşıyan beton kaide ile kule yüzey alanları inşaat alanı olarak hesaplanacak ve yapı ruhsatı harcı bu alana göre belirlenecek.

CARBON AYAK İZI HESAPLAMALARI

Binaların Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi için de yeni çalışmalar yapılacak. Binaların yaşam döngüsündeki karbon ayak izi hesaplanacak ve sınırlandırılacak, bu veriler dijital ortamda tutulabilecek.

BAKAN KURUM’UN PAYLAŞIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından, “Vatandaşımızın hayatını daha da kolaylaştıracak, daha yeşil bir çevre hedefiyle yeni, güçlü bir adım attık” açıklamasını yaptı. Bakan, yeni yönetmeliğin geri dönüşümü ve çevre dostu tasarrufu esas alacağını vurguladı.