Binali Yıldırım: Bu yoldan geri dönmem

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, çarpıcı sözler sarfetti.

TBMM Başkanı Yıldırım “Çıktığım yoldan geri dönmem. Verdiğim karardan vazgeçecek değilim” dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının ardından “TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmemesi üzerine” muhalefetten yöneltilen eleştirilere ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, “Çıktığım yoldan geri dönmem. Verdiğim karardan vazgeçecek değilim” dedi.

Yıldırım, Anayasa’nın 94. maddesine ilişkin sınırlama konusunda ise “Biz seçimi konuşuyoruz, yasama faaliyetlerini değil. O yasama faaliyetiyle ilgili” değerlendirmesini yaptı.

TRT