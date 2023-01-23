Binali Yıldırım: Bütün dünya takdir ediyor

Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Türk Devletleri Teşkilatı İşbirliği ile düzenlenen çalıştayda konuşan Binali Yıldırım’dan önemli açıklamalar geldi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Türk Devletleri Teşkilatı işbirliği ile düzenlenen Türk Dünyası 2040 Vizyonu: Türk Dünyası ile Birlikte Büyüyen Türkiye Çalıştay’ında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım “Türkiye’nin son 20 yılda savunma sanayinde özgün olarak geliştirdiği tecrübeyi bugün bütün dünya görmekte ve takdir etmektedir” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Türk Devletleri Teşkilatı işbirliği ile düzenlenen Türk Dünyası 2040 Vizyonu: Türk Dünyası ile Birlikte Büyüyen Türkiye Çalıştayı’na katıldı. Toplantıda akademisyenler tarafından 9 farklı konu çerçevesinde hazırlanan raporların sunumu yapıldı. Binali Yıldırım, raporları değerlendirdikten sonra konuşma yaptı.

Güvenlik konulu rapora vurgu yapan Yıldırım, “Burada şunu anlamak lazım. Güvenlik konusundaki işbirliği, Semerkant Zirvesi’nde gündeme gelmiş ve üzerinde konuşulmuş bir meseledir. Güvenlik konusundan bahsederken şunu herkesin bilmesini istiyoruz, bütün dünyanın da bilmesini istiyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı’nın amacı kimseyi korkutmak değildir. Fakat, amacı kimseden de korkmadığını ortaya koymaktır. Dolayısıyla güvenlik işbirliği deyince savunma alanındaki işbirliğini öncelikli olarak dikkate almamız lazım. Türkiye’nin son 20 yılda savunma sanayinde özgün olarak geliştirdiği tecrübeyi bugün bütün dünya görmekte ve takdir etmektedir. Elde edilen bu başarıyı tabi ki diğer üye ülkelerle paylaşmak, bunu hiçbir zaman saldırı amacıyla değil ama vaki olacak bir saldırıya karşı da topraklarımızı, coğrafi bütünlüğümüzü koruyacak şekilde hazır olmak gerekir. ‘Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-ü salâh’ diye bizim bilinen bir cümlemiz var. Dolayısıyla Türk devletleri hiçbir zaman başkalarının hükümranlık haklarına karşı saldırgan bir tutum içinde olmamışlardır. Bağımsızlıklarını da canlarından daha kıymetli bilmişlerdir. Tarih bunun sayısız örnekleriyle doludur. O bakımdan özellikle üye ülkeler arasında savunma ve güvenlik iş birliğinin gittikçe önemli hale geldiğini de söylemek isterim” dedi.