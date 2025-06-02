Binali Yıldırım’dan İzmir eleştirisi

İZMİR’DE BAŞKANLIK AÇIKLAMALARI

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir’deki parti bayramlaşma töreninde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “3 dönem İzmir milletvekilliği yaptım. Bu şehir beni milletvekili yaptı, bakan yaptı, başbakan yaptı, TBMM Başkanı yaptı, parti genel başkanı yaptı. Bir tek belediye başkanı yapamadınız, gerisini yaptınız. Güzel İzmirlilere bir kez daha düşünmelerini istirham ediyorum” dedi. Ayrıca, İzmir’in çöp sorununa da vurgu yaparak, “Çöp dağlarına bakarak bu çağda İzmir bu rezilliği hak ediyor mu?” ifadesini kullandı.

GREVE YORUM

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki grevle ilgili konuştu. Saygılı, “Bu grev yıllardır yönetilemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iflasının resmidir” diyerek devam etti. Belediye kadrosunun artışını eleştiren Saygılı, “Grev yapan sendika başkanının bile tam 16 yakını şu anda belediyede maaş alıyor. Yük, sahada çalışan işçinin sırtında” sözlerini sarf etti. Belediye yönetimini eleştirirken, “Bir belediye altı yılda SGK’ya 15 milyar borç yapıp bir kuruş ödemez mi?” dedi.

BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ÜZERİNE

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir’de uygulanan belediyecilik anlayışının sorunlarına değindi. İnan, “Dün gece aksayan hizmeti telafi etmek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın çöp toplamak için sokağa inmesi takdire şayan bir durum. Ancak bu, CHP yönetiminin beceriksizliğinin belgesidir” dedi. Duyurulan yüksek çevre temizlik vergisini eleştirerek, “Hizmet vermiyorsunuz, bunu da vatandaşa yaptırmaya çalışıyorsunuz. Bu tam anlamıyla yeni bir dolandırıcılık yöntemidir” ifadelerine yer verdi.

BAYRAM SEVİNCİ VE BİRLİK MESAJLARI

İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla verdiği mesajda, “Bayram; kardeşlik, birlik, beraberlik demek, affetmek demek” şeklinde konuştu. Herkesin bir araya geldiği bu özel günün önemine değinen Kasapoğlu, “Bugünlere hep birlikte geldik, inşallah yarınlara da hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.

ÇÖP PORBLEMLERİ ÜZERİNE TEKRAR VURGU

Binali Yıldırım, tekrar İzmir’in çöp sorununa dikkat çekti. “Bu şehir beni milletvekili yaptı, ama bir tek belediye başkanı yapamadınız” dedi. İzmir’in geçmişte sahip olduğu güzel kokuların yerini, yerel yönetimlerin beceriksizliği nedeniyle çöp kokusunun aldığını dile getirdi. “İzmir bunu asla hak etmiyor” diyerek, şehir halkını durum üzerinde düşünmeye davet etti.

MANİPÜLASYON UYARISI

Grev süreci hakkında bilgi veren Hamza Dağ, “İzmir’de grev süreci var ve bu süreçte benim ismimi geçirerek bazı manipülasyonlar yapılmaya çalışılıyor” dedi. İzmir’i yönetenler ile ilgili eleştirilerini sürdüren Dağ, “26 yıldır bu şehri yönetenlerin bütçeyi iyi kontrol edememesi, cezasını ne İzmirliler ne de belediye çalışanları çekebilir” açıklamasında bulundu.