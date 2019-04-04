Binali Yıldırım: Dış baskılar sinir bozucu

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Seçimdeki rakibi Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Yıldırım özetle şunları söyledi: “Seçimin patronu YSK’dır. Bir kere İmamoğlu’nun bunu kabul etmesi gerekir. Mazbata kime verilirse başkan odur. Sayın İmamoğlu elinde mazbatan var mı? Yok. O halde sağa sola gitmen, orada burada hava atmanın ne anlamı var. Sanki benim iki katım oy almış. İtiraz süreçleri karara bağlanmadan sorumsuzca davranmak, toplumu germek ülkeye, millete zarar verir. Başka ülkelerdeki belediye başkanlarına tebrik ettirmek, uluslararası baskı yapmaya çalışmak, dış ülkelerden destek mesajları talep etmek, Türk milletinin sinirini bozmaktadır. Açık konuşuyorum. Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yok. ‘Sokağı hareketlendireceğiz’ iması yapmaktan vazgeçin. Hukuka saygılı olun ve sürecin sonlanmasını sükûnetle bekleyin. Anıtkabir’deki deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye yazmak akla ziyan bir iştir. Sabret kardeşim, 3-5 gün sonra hakkınsa zaten bu unvanı alacaksın. İstediğin kadar, istediğin yere git. İstersen Sultanahmet Meydanı’na çık ‘Ben belediye başkanı oldum’ diye bağır. Kim ne diyecek?”

TRT