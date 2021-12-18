Binali Yıldırım: Dünya eski dünya değil

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, corona virüs salgını nedeniyle küresel bir krizin yaşandığını duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, “Covid sonrası artık dünya eski dünya değil. Bütün dünyada artık fiyatlar kontrol edilemiyor. Bu sürecin en az zararla atlatılması için tedbirleri tek tek devreye aldık; küçük esnafın desteklenmesi, asgari ücretin hatırı sayılır bir şekilde arttırılması, vergi yükünün azaltılması, işten çıkarma yasağının getirilmesi gibi. İmkanlarımız daha fazla olunca daha fazlasını da vereceğiz” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde ‘Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ düzenlendi. 2 gün sürecek toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, belediye başkanları ve mahalle başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, teşkilatın en zor kısmının mahalle başkanları olduğunu söyledi. Sokaktaki vatandaşı ikna etmenin zor olduğunu söyleyen Kandemir, “AK Parti milletin kendisine verdiği ilhamla yol yürümüş bir siyasi hareket. AK Parti, hiçbir meselede ilgili kararları tek başına kendisi vermiş siyasi hareket değil. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin kararını biz vermedik, milletimiz verdi. Hangi mesele olursa olsun, bu siyasi hareket millete koşmuş bir siyasi hareket. Önümüzde 2023 seçimleri var. Seçimlerde milletimizin yanında olduğumuzu onlara göstererek, zafer taçlanacaktır” dedi.

‘2023’E GİDEN YOLDA MAHALLE BAŞKANLARIMIZIN İMZASI OLACAK’

Binali Yıldırım ise, siyasetin sahada yapıldığı, konuşulduğu, en hareketli olduğu yerin sokak olduğunu söyledi. Mahallede farklı siyasi görüşte insanların bulunduğunu belirten Yıldırım, önümüzdeki hafta partisinin belediye başkanları ile bir araya geleceklerini hatırlatarak, “2,5 yıllık geçmişi değerlendireceğiz. 2024’e giden yolda ne gibi işler yapılması gerektiğinin kararlarını vereceğiz. AK Parti seçimden seçime değil, gece gündüz, 24 saat vatandaşın içerisinde. Biz, mahalle başkanlarının ne anlama geldiğini İstanbul seçimlerinde gördük. İstanbul seçimleri, mahalle başkanlarının ne kadar önemli olduğunu bize yaşatarak gösteren bir seçim olmuştur. Onun için mahalle başkanlarımızın üstlendiği bu sorumluluğun önemini biliyoruz. Şunu bilmenizi istiyoruz; 2023’e giden yolda yine yazacağımız destanın altında mahalle başkanlarımızın imzası olacak. Buna yürekten inanıyorum” diye konuştu.