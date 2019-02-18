Binali Yıldırım istifa ediyor

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevinden istifa edecek.

Yıldırım, Meclis’te bir veda yemeği de düzenleyecek. Bu yemeğe, geçmiş dönem meclis başkanlarının yanı sıra, 27. Dönem milletvekilleri de davet edildi.

Yıldırım’ın istifa kararının Salı günü Genel Kurul’da okunmasıyla Meclis Başkanlığı seçim takvimi de resmen işlemeye başlayacak. Beş gün içinde, yani 23 Şubat’a kadar, siyasi partilerin Meclis Başkanı adaylarını netleştirmesi gerekiyor. Bu noktada gözler AK Parti’de.

Meclis’in yeni başkan adayları arasında kulislerde, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop’un isimleri konuşuluyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce aday çıkamayacaklarını ve AK Parti’nin aday göstereceği ismi destekleyecelerini açıklamıştı.

Meclis başkanlığı seçiminde, CHP’nin adayı olarak Grup Başkanvekili Engin Altay’ın adı geçiyor.

İYİ Parti’nin Uşak milletvekili Durmuş Yılmaz’ı, HDP’nin ise, Siirt milletvekili Meral Danış Beştaş ya da Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ı aday göstereceği belirtiliyor.

Meclis başkanlığı seçiminin 24 Şubat Pazar günü yapılması bekleniyor.

Meclis başkanı seçilebilmek için ilk iki turda adayların 400 oy alması gerekiyor. Ancak, sandalye dağılımı gözönünde bulundurulduğunda ilk iki turda herhangi bir adayın seçilmesi mümkün gözükmüyor. Üçüncü turda 301 oy alan aday, Meclis’in yeni başkanı olacak.

NTV