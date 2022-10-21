Binali Yıldırım kaza geçirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın içinde bulunduğu araç Azerbaycan’da kaza yaptı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım’ın içinde bulunduğu araç Azerbaycan’da kaza yaptı. Yıldırım ve Ayrım kontrol amacıyla helikopterle hastaneye götürüldü.

AK Parti’den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım’ın içinde bulunduğu araç Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.

Sağlık durumları iyi olan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım, kontrol amacıyla helikopterle Bakü’de bir hastaneye götürüldü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala’nın da Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım’a eşlik etmek üzere Bakü’de kalacağı öğrenildi.

Bakan Koca: Kazayı hafif atlattıklarını öğrendim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

”Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım’ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım’ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”