Binali Yıldırım kaza sonrası ilk kez TBMM’de

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 20 Ekim 2022’de Azerbaycan’da geçirdiği trafik kazasının ardından ilk kez TBMM’ye giderek partisinin grup toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 20 Ekim 2022’de geçirdiği trafik kazasından sonra ilk kez TBMM’deydi. Tedavisi tamamlanan Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı için TBMM’ye Binali Yıldırım ile birlikte geldi.

Erdoğan ve Yıldırım’ı TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleri karşıladı.