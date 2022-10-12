Binali Yıldırım: Kemal Bey kendidisini zorlamasın, aramıza katılsın

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamada, “Muhalefet partisinin başı Kemal Bey o kadar yeni yeni şeyler söylüyor ki. Şöyle aklımdan geçti, ‘Acaba AK Parti’ye ne zaman katılır?’ diye düşünmeye başladım. Bu kadar kendisini zora sokmaktansa gelsin, aramıza katılsın, hayatını kolay edelim” diye konuştu.

AKP’li Yıldırım, AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada kamuoyunda ‘altılı masa’ olarak bilinen 6 muhalefet partisini eleştirdi. Yıldırım, “Seçim 6 artı 1 ile değil, 50 artı 1 ile kazanılır. Bunu herkes bilmelidir. Milletin desteği, milletin oyu olmadan, dışarıdan yönlendirmeyle masalar kurmakla masalara bilinmeyenleri dahil etmekle seçim kazanamazsınız.” dedi.

“Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan ile beraber 20 yıldır gerçekleştirerek bugünlere geliyoruz”

Katıldığı etkinlikte konuşan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İcraatları aziz milletimiz 20 yıldır yaşayarak görüyor. Yollarda görüyor, havaalanlarında görüyor, şehir hastanelerinde görüyor, telefonun ucunda görüyor, velhasıl hayatın her yerinde dokunduğu, temas ettiği her yerde Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmetlerini görüyor, AK Parti’nin yaptıklarını görüyor. Yaptıklarımızla övünmek konumunda değiliz. Görevimizi yaptık. Milletimizin bize emanet ettiği, desteğini, sorumluluğu en iyi şekilde, liderimiz memleket sevdalısı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan ile beraber 20 yıldır gerçekleştirerek bugünlere geliyoruz.

Biz dik durmasını, dik durmanın ne demek olduğunu liderimizden öğrendik. 15 Temmuz gecesi, alçaklara karşı ay yıldızlı bayrağımızı yere düşürmedik, o gece halkın ve hakkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Alçak FETÖ’cülere bu millet, bu gençler hak ettiği dersi vermiştir.”

“2023 iki bakımdan önemli bir yıl”

“5 seçimde her seferinde millet bize desteğini artırarak 20 yıldır bu ülkeyi yönetme sorumluluğunu AK Parti’ye verdi. Cumhurbaşkanımıza verdi, onun yol arkadaşlarına verdi. Şimdi 2023’e gidiyoruz. 2023 iki bakımdan önemli bir yıl.” diyen Yıldırım, bu nedenlerden birincisinin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olması, ikincisinin de yapılacak milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu söyledi. Yıldırım, cumhuriyetin ikinci 100 yılına açılan yolculukta hem Meclis’i hem de yönetimi belirleyeceklerini kaydederek, dünyanın gözünün Türkiye’de 2023’de yapılacak seçimlere yönelmiş durumda olduğunu belirtti.

“6’lı masa. Altında ne var, onu da herkes biliyor”

Binali Yıldırım, 6’lı masa hakkında da eleştiride bulunarak, şöyle devam etti:

“Şimdi rakibimiz var. İttifak var, karşı ittifak var. 6’lı masa. Altında ne var, onu da herkes biliyor. Bunları vatandaş dinliyor. Kimin ne dediğine kulak veriyor. 6’lı masanın, Türkiye’nin gelecek vizyonuna, gelecek projelerine, ekonomiye, gençliğe, kadınlara, kalkınmaya, dış politikaya, iç politikaya, güvenliğe yönelik bir şey söylediğini duyan var mı? Hiçbir vaatlerini ortaya koyduklarını gören var mı? Peki bunlar ne de anlaşıyorlar? İki konuda anlaşıyorlar. Hadi onu 3 yapalım, 3 konuda anlaşıyorlar. Birincisi toplantı kimin orada yapılacak, ikincisi hangi tarihte yapılacak, üçüncüsü ise yemekte hangi menü olacak.”

“Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor oyla yine başımıza seçecektir”

“Bir konuda anlaştıkları, diğer önemli bir konu da ittifakla ne diyorlar ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı indireceğiz.'” ifadesini kullanan Yıldırım, şunları söyledi:

“Çünkü onların kulağına fısıldayan birileri var. Peki, vatandaş soruyor. ‘Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’ı indireceksiniz de ne olacak?’ ‘Valla onu söylemediler. Bize dediler ki Recep Tayyip Erdoğan’ı indirin. Ondan sonra herhalde söyleyecekler. O zaman biz de size söyleriz.’ dediler. Bakın buradan Trabzon’dan ilan ediyorum. Bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Seçim 6 artı 1 ile değil, 50 artı 1 ile kazanılır. Bunu herkes bilmelidir. Milletin desteği, milletin oyu olmadan, dışarıdan yönlendirmeyle masalar kurmakla masalara bilinmeyenleri dahil etmekle seçim kazanamazsınız. Seçim milletin önünde kazanılır, sandıkta kazanılır. AK Parti 15 sefer o sandığa çıkmıştır. Milletine hesabını da alnının akıyla vermiştir. Bir kez daha da alnının akıyla yine milletine hesabını verecek, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor oyla yine başımıza seçecektir.”

Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu da eleştirerek, şöyle konuştu:

“Muhalefet partisinin başı Kemal Bey o kadar yeni yeni şeyler söylüyor ki. Şöyle aklımdan geçti, ‘Acaba AK Parti’ye ne zaman katılır?’ diye düşünmeye başladım. Bu kadar kendisini zora sokmaktansa gelsin, aramıza katılsın, hayatını kolay edelim. Ama bugün halkın gündemine getirdiği bütün konuların bedelini ödeyen millet olmuştur. O bedeli ödeyerek, o sorunları o yasakları, o vesayetleri ortadan kaldıran da AK Parti olmuştur, onun lideri olmuştur, Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Milletin gerçek gündeminden uzaklaşarak gündem olmayan konuları gündeme taşımakla iktidara alternatif olunmaz. İşte başörtüsü çıkışı. O çıkışa çok açık bir karşılık verdi AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan, liderimiz dedi ki ‘Böyle bir mesele yok ama illaki bir şey yapmak istiyorsun. Güzel, o halde gel. Bunu daha sağlama bağlayalım. Anayasaya bu işi devredelim. Hodri meydan. Samimiyseniz bekliyoruz.'”