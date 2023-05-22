Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu’nun söylemlerinden sonra Rus turist azaldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun; “Batının, Rusya’ya yaptırımlarına uyacağız” açıklamasına tepki göstererek “Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından sonra Türkiye’ye gelen turist sayısında yüzde 10 azalma oldu” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Rusya’ya yaptırım uygulanmasının Türkiye’nin menfaatlerine aykırı olacağını vurguladı.

Binali Yıldırım Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Rusya söylemini eleştirerek “Bizim Almanya’yla başa baş gidiyor turizmde ziyaretçilerimiz. Bu açıklamadan hemen sonra yüzde on düştü Rusya’dan gelişler… Ne yaptı bu ülkeye bir bir faydası mı oldu? Zararı oldu” dedi.

“Dış politikada belirleyici olan ülkelerin gücüdür ve menfaatidir”

Yıldırım, Ukrayna-Rusya savaşında ABD gibi taraf olamayacaklarının altını çizerek şöyle konuştu:

Kardeşim bizim 2 komşu arasında taraf olmama siyasetimiz var. Yani Amerika’yla Rusya’nın sınır komşuluğu var mı? Nasıl olur ya biz onlar gibi davranamayız ki. Onlar için hava hoş. Onlar hem yeni teknoloji silahlarını deniyorlar. Hem de Ukraynalılara diyor ki siz dayanın. Biz arkanızdayız. Siz ölün, biz para gönderelim. Öyle bir ınsanlık olmaz.

Binali Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rusya’ya karşı Ukrayna ve Avrupa’dan taraf olma işi Türkiye’nin hak ve menfaatlerine hiç ama hiç uymaz. Dış politikada belirleyici olan ülkelerin gücüdür ve menfaatidir.”

Yıldırım, depremzedelere karşı yapılan hakaretlere tepki gösterdi

Binali Yıldırım, son günlerde depremzedelere karşı yapılan hakaretlere de tepkiliydi, “Bu en büyük alçaklıktır” diyerek şunları söyledi:

“Gönderdiğimiz yardımlar zehir zıkkım olsun dedi. Bundan daha bir şey var mı? Bu en büyük alçaklıktır. Bakın Türk milleti bu değil. Bunu yapanlar da bu milleti temsil etmiyor.”

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan’la ortak noktalarda buluşmak istediklerini söyleyen Yıldırım şu değerlendirmelerde bulundu:

“Terör, onların kırmızı çizgisi, bizim de kırmızı çizgimiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısı Türkiye Cumhuriyeti’nin devletiyle milletiyle bölünmez bütünlüğü bizim de kırmızı çizgimiz, onların da kırmızı çizgisi.”

“Kendi gençlik kolları başkanına bir milletvekilliğini çok gördü”

Yıldırım, gençlik kolları üzerinden CHP’ye eleştirilerini sürdürerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, izmir birinci sıradan milletvekili seçildi. Chp’nin gençlik kolları başkanını Konya’dan üçüncü sıraya koydular. Seçilemedi. Ama ona bu hakkı, bu imkanı tanımayan Millet İttifakı içindeki küçük partilere otuz yedi milletvekilini verdi. Kendi gençlik kolları başkanına bir milletvekilliğini çok gördü. E CHP bu.”

Binali Yıldırımın konuşmalarından öne çıkan diğer başlıklar ise şu şekilde:

14 Mayıs’tan sonra başka bir Kılıçdaroğlu’yla karşı karşıyayız. Birinci tur bitti artık. 28 Mayıs’ı hep beraber milletçe yaşayacağız. Gerginliğe telaşa gerek yok. Olan 14 Mayıs’ta oldu. Ne oldu 14 Mayıs’ta neler söylendi vatandaş neye güvendi ona bakmak lazım.

“Terör örgütlerinin siyasi uzantıları Kemal Bey’i destekleme kararı aldı”

Terör örgütlerinin siyasi uzantıları sözcüleri her seferinde aday çıkarırlardı aday çıkarmaktan vazgeçtiler Kemal Bey’i destekleme kararı aldılar. Bu karar terör örgütünün, PKK bölücü terör örgütünün kararıdır.

Dünyanın önde gelen önemli dergileri Cumhurbaşkanımızın nasıl kaybetmesi gerektiğini okuyucularına sundular.

Bu hakikaten ağrımıza giden kanımıza dokunan bir işti. Ülkemizi bu kadar aşağılamak kimsenin hakkı değildir. Aslında bakarsanız Cumhurbaşkanı seçimi de bence halloldu. Sadece adını koymadık. 28 Mayıs’ta adını koyacağız. İki önde gelen adayın arasındaki fark iki buçuk milyonun üzerinde bu önemli bir oydur.

“Memleketin gelecek 5 yılı şansa bırakılamaz”

Vatandaşlarımız rehavete kapılmamalı 28 Mayıs’ta mutlaka sandığa gitmeli Memleketin gelecek 5 yılı şansa bırakılamaz.

Cumhurbaşkanlığı gibi devletin başında olacak insanlar kısa sürede bu kadar zikzak yapamaz. Böyle bir hakkı yok. Bu milletin aklıyla alay etmektir.

“14 Mayıs’tan önce İzmir Marşı, 14 Mayıs’tan sonra Mehter Marşı”

14 Mayıs’tan önce İzmir Marşı, 14 Mayıs’tan sonra Mehter Marşı. Bunu yer mi bu millet. Gelir gelmez FETÖ’den atılanları devlete alacağım dedi. Ne dedi Kavala serbest kalacak dedi. Demirtaş serbest kalacak dedi. Bunlar ne kardeşim. Aynı lafları HDP’de söylüyor. PKK’da söylüyor. Avrupa’da onların dostları da söylüyor.

Gelir geçer laflarla kimseyi ikna edemezsiniz. Kimseyi kandıramazsınız. CHP’nin iddiaları vardı. Neydi ilk turda kazanacağız, yüzde 58’le kazanırız, 300 vekili geçeceğiz. İkinci tura kalırsa seçim Türkiye’de bombalar patlar, bunlar iktidarı devretmezler.