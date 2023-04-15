Binali Yıldırım: Kimse terörü meşrulaştıramaz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, terörle mücadeleye değindi ve hiç kimsenin bu ülkede terörü meşrulaştıramayacağını söyledi.

Fatih’teki Erzincan Kültür Eğitim Vakfında (EKEV) düzenlenen iftar programında bir konuşma yapan Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin genç bir üniversite olduğunu, kuruluşundan bu yana gözle görülür bir ilerleme sağladığını söyledi.

İlk kez gidenlerin Erzincan’a hayran kaldığını vurgulayan Yıldırım, depremin Erzincan’a acılar yaşattığını ancak kentin acılar yaşayarak kazandığı tecrübeyi şehircilik ve planlamayla taçlandırdığını dile getirdi.

Yıldırım, geçmişte imkanların kısıtlı olduğunu, yol, köy evi, fırın yapılması ve okullara destek olunması için dernekler kurup, paralar toplandığını, ancak son 20 yıldır ülkenin imkan ve kaynaklarının arttığını ifade etti.

“Amaç terörün kökünü kazımak”

Yıllarca Doğu ve Güneydoğu üzerinden sömürü yapanların bir çivi çakmadığını ifade eden Yıldırım, “Ve biz Doğu ve Güneydoğu’ya, Batı’ya göre pozitif ayrım yaptık. İki buçuk kat daha fazla yatırım yaptık. Amaç terörün kökünü kazımak. Her şey yokluktan geliyor, varlıktan zarar gelmez. Bazıları yoklukta eşitlik peşindeler, biz de varlıkta eşitlik olsun diye çalışıyoruz. Ülkenin her yerindeki insanlarımız arasındaki refah uçurumunu ortadan kaldırmak en önemli hedefimiz” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Hiç kimse bu ülkede terörü meşrulaştıramaz

“Dünyada bir numara olan eserlerin altında bu kardeşinizin imzası var”

Yıldırım, altyapının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Siyasete başladığımda İstanbul’dan İzmir’e 8,5 saatte gidiyorduk, şimdi 3 saatte gidiyoruz. Çok güzel bir otoyolumuz var. Çok güzel bir İzmit Körfez geçişimiz var. Türkiye’de, dünyada bir numara olan eserlerin altında bu kardeşinizin imzası var. Dünyanın en büyük havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, hızlı tren, aklınıza ne gelirse hepsinin arkasında Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım imzası var.”

“Terör bugün tehdit olmaktan çıkmıştır”

Geçmişte, başbakan adayı olarak ilan edildiğinde ilk sözünün, “Terörü bu milletin gündeminde en aşağı sıraya indireceğim” olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Şimdi 12. sırada geliyor terör. Terör bugün tehdit olmaktan çıkmıştır. Ülkenin her köşesine, Cudi Dağı’na, Gabar Dağı’na, Yüksekova’ya, Bestler Dereler bölgesine, Amanos’lara nereye isterseniz rahatlıkla gidebilirsiniz. İnsanlar artık yaylalarına çıkıyor, sürülerini otlatıyor, ticaretini yapıyor, korkusuzca yaşamını sürdürüyor. Ve ülkenin her köşesinde ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor” diye konuştu.

“Terörü meşrulaştırmaya çalışanlarla mücadele etmeye devam edeceğiz”

Yıldırım, geçmişte kötü günleri vadedenlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün terör örgütünün uzantısı partinin sözcüleri çok ilginç bir açıklama yaptılar; ‘Biz Recep Tayyip Erdoğan’ı gönderdikten sonra silahları bırakacağız.’ Yani bu ne anlama geliyor? 40 bin şehidimiz var arkadaş. Eğer bunu bırakmaya gücünüz var idiyse bugüne kadar niye beklediniz? Bu insanların vebalini, sorumluluğunu siz üstlendiniz, siz ödeyeceksiniz. Hiç kimse bu ülkede terörü meşrulaştıramaz. Millete ihanet edemez. Kanımızın son damlasına kadar da terörü meşrulaştırmaya çalışanlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Çok bedel ödedik. Tekrar eski günlere dönmek istemiyoruz.”