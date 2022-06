Binali Yıldırım: Küresel gıda krizi kapıda

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş ve gıda krizine değindi.

25’nci Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Rusya ve Ukrayna bu savaş öncesi dünya gıda ihtiyacının 3’te 1’inden fazlasını sağlıyordu. Pandemide tedarik zinciri bozuldu. Fiyatlarda artış çok fazla oldu. Bir de bu kriz devreye girince bu gıda meselesi birçok meselenin önüne geçti. Bugün dünya, küresel gıda krizinin arifesindedir” dedi.

Farklı ülkelerden siyasetçilerin, diplomatların ve iş insanlarının yer aldığı ve 9 Haziran’a kadar sürecek zirvenin ikinci gününe AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da katıldı.

“BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HİÇBİR DERDE DEVA DEĞİL”

Bakırköy’deki bir otelde düzenlenen zirvede konuşan Binali Yıldırım, “Avrasya coğrafyasına bakalım. İç savaşlar, terör, göç, bütün hadiseler bu bölgede cereyan ediyor. Bunun bir tesadüf olduğunu herhalde düşünmüyoruz. Afganistan işgali, Irak’ın işgali, Suriye ve Yemen’deki iç savaş. Kafkaslarda 30 yıl devam eden Ermenistan Azerbaycan itilafı… Şimdilerde de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş. Tüm bunlar olmak zorunda değil ancak maalesef güzel güzel Birleşmiş Milletler diye bir kuruluşumuz var. Hiçbir derde deva değil. BM ikinci dünya savaşından sonra teşkil edildi, o günün şartlarına göre kurulan ve o günün ikinci savaşın galiplerinin karar verdiği, sözleşmelerin de ana statüsünün de yazdığı bir kuruluş. Kurucu devletler kendilerine imtiyaz tanımış. 5 daimi üye her şeye karar veriyor. Günün sonunda herhangi bir anlaşmazlığı, sorunu çözmek gerektiğinde 5’ten bir tanesi rıza göstermeyince bütün emekler yok oluyor. Tekrar savaşın acılarıyla kurulmuş olan böyle bir yapı, o gün işe yarıyordu. Artık tek kutuplu bir dünya yok, iki kutuplu bir dünya da yok. Çok kutuplu bir dünya var” dedi.

“DÜNYA KÜRESEL GIDA KRİZİNİN ARİFESİNDEDİR”

Yıldırım şöyle devam etti: “Bugün özellikle Rusya ve Ukrayna’nın bu savaş öncesi dünya gıda ihtiyacının 3’te 1’inden fazlasını sağlıyordu. Pandemide tedarik zinciri bozuldu. Fiyatlarda artış çok fazla oldu. Bir de bu kriz devreye girince bu gıda meselesi birçok meselenin önüne geçti. Bugün dünya küresel gıda krizinin arifesindedir. Enerji fiyatlarında, doğalgazda, petroldeki artışlar bütün ülkelerin ekonomik göstergelerini alt üst etti. Bugün hiçbir ülke 1 yıl önce yaptığı bütçeyi uygulama imkanına sahip değil. Yüzde 100 üzerinde sapmalar var. Petrol zengini ülkeler bundan istifade edebilir. Fakat neticede bu coğrafya hepimizin ortak coğrafyası. Zenginliğin dağılımındaki adaleti sağlamakta geç kalırsak hiçbir ülke tek başına huzurlu olamaz. 280 milyon vatansız insan dolaşıyorsa, 90 milyona ulaşan mülteci nüfus varsa bunun arkasındaki sosyolojik gerçeklerin çok daha dikkatli üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Küresel sistemin 8 milyar nüfusa 194 ülkeye adil ve eşit hizmet etmemesi. Bütün sorunların kaynağı buradan geçiyor”

“DAHA FAZLA DİYALOG DAHA AZ SAVAŞ ”

Yıldırım, “Daha fazla diyalog, daha az savaş diyoruz. Daha çok konuşacağız ama hiç dövüşmeyeceğiz. Konuşarak birçok sorunun üstesinden gelebiliriz. Ukrayna’da da maalesef yine bir örtülü Ukrayna’nın yanında yer alan bazı ülkeler örtülü olarak savaşı sona erdirmek değil, savaşı tetiklemekten başka bir görev ifa etmiyor. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Aslolan bölgede akan kanın durması ve masum çocukların ve sivillerin bedel ödememesini sağlamaktır. Ukrayna’ya silah sağla, Rusya’ya karşı denge kurmaya çalışma gibi düşünceler, politikalar, hiçbir zaman ne bölgeye hizmet eder ne de bu iki ülkenin halkına hizmet eder. Bu bakımdan Türkiye ayrışan bir noktada duruyor. Türkiye diyor ki bu savaşın kazananı olmaz, hiçbir savaşın kazananı olmaz diyor. En kötü barış bile savaştan daha iyidir, üstündür anlayışıyla her iki ülkeyi bir araya getirip bu sorunu bir an önce bitirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız her iki ülke devlet başkanlarıyla, bakanlarımız ve teknik heyetlerimiz bu mücadeleyi veriyor” dedi.