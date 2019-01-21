İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım Marmaray’la gitti.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı’dan Üsküdar’a Marmaray ile yolculuk yaptı. Trendeki yolcularla bol bol sohbet edip fotoğraf çektiren Yıldırım, ardından sahil kenarında bir kafeye girerek vatandaşlarla bir araya geldi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray ile yolculuk yaptı. Yenikapı durağından İstanbul kartıyla turnikelerden geçerek Marmaray’a binen Yıldırım, trendeki yolcularla Üsküdar durağına kadar sohbet edip fotoğraf çektirdi. Ardından sahil kenarında bir kafeye girerek vatandaşlarla sohbet etti.

TRT