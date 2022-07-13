Binali Yıldırım: Önümüzdeki sene 3 bayramımız var

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, gelecek sene yapılacak seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, “Önümüzdeki sene 3 tane bayramımız var. Birinci bayramımız, Ramazan Bayramı. Üçüncü bayramımız, Kurban Bayramı. İkisinin arasında da bir bayram daha var; Cumhurbaşkanı’mızı Allah’ın izniyle rekor oyla tekrar başımıza getireceğiz, cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin Sivas İl Teşkilatı’nca düzenlenen bayramlaşma programı için kente geldi.

Buruciye Medresesi’ndeki programa Yıldırım’ın yanı sıra AK Parti milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ile partililer katıldı.

‘DOĞDUĞUMUZ BÖLGELERİ ASLA İHMAL ETMEYELİM’

Burada partililerin Kurban Bayramı’nı kutlayan Yıldırım, “Bayramlar; kardeşliğin, dostluğun zirveye ulaştığı, dargınlıkların, küslüklerin ortadan kalktığı müstesna günler. İmkanımız olan vatandaşlarımız gibi kurbanımızı kestik, akrabalar başta olmak üzere ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Uzak diyarlardan, gurbetten gelen hemşehrilerimiz memleketine gelip sıla-ı rahim yaptı. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öptük. Güzel hatıralarımızın olduğu bu toprakları, daima canlı tutmak hepimizin görevidir. Nerede olursak olalım doğduğumuz bölgeleri, illeri, köylerimizi asla ihmal etmeyelim. Ben de düzenli olarak bayramlarda sık sık Erzincan’a ve doğduğum Sivas’a gelirim ve hemşehrilerimle hasret gideririm. Buralar adeta bizim enerji depoladığımız yerler haline geldi” dedi.ö