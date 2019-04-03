Binali Yıldırım beklenen açıklamayı yaptı

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AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, yeniden yapılan sayımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldırım şunları söyledi:

Değerlendirme süreçleri devam ediyor. İlçe seçim kurullarında fedakarca çalışan memurlarımız hakimlerimiz partililerimiz var. Seçimin patronu YSK’dır. Ben ilk gün açık bir şekilde söyledim mazbata kime verilirse başkan odur. Sayın İmamoğlu mazbatan var mı. O zaman İBB Başkanı yazarak sağa sola gitmenin kime faydası var. Halkımız kararını vermiştir. YSK açıklayacaktır. İstanbul gibi bir memleket büyüklüğündeki bir şehri idare edecek insanların daha olgun daha sorumlu davranması beklenir. Gördüğün kadarıyla bir acelecilik vardır. Sanki benim 2 katım oy almış da oyalamaya çalışıyormuşuz gibi… İstanbullu bize oy versin vermesin her bir oyun yerine gitmesi benim şeref borcumdur. İster rakibime ister bana oy vermiş olsun o oyun yerini bulduğundan emin olmamız lazım. Efendim dışarıdaki başka ülkelerdeki belediye başkanlarını aratmak, uluslararası baskı yapmaya çalışmak Türk milletinin sinirini bozmaktadır. Açık konuşuyorum: Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yok. Sokağı hareketlendireceğiz iması yapmaktan vazgeçin. Hukuka saygılı olun. Süreci bekleyin. İmamoğlu söylemiştir. En güvendiği yer YSK’dır. O zaman YSK’nın kararını bekleyin. Bir devlet adamı olan benim tavsiyem budur. Böyle yaklaşmanın kimseye faydası yoktur. Kendisine de yoktur. CHP’ye de yoktur. Bugün Kılıçdaroğlu da talihsiz bir açıklama yapmıştır. CHP de itiraz ediyor. Bu süreç sadece AK Parti’yi bağlamıyor.

İstanbul’a asılan ‘Teşekkürler İstanbul’ pankartları

Bilgiler, değerlendirmeler geldikçe her an değişiyor. Burada sadece bizim lehimize olanlar sayılmıyor, rakibin hakkı olanlar da ortaya çıkıyor. Kimin hesabına yazılacaksa yazılıyor. Tek taraflı bir süreç değil bu. Bunun da bilinmesinde fayda var. Bugün de CHP’nin pankartlarını gördüm ben. Seçim geçti. Seçimden sonra İstanbullulara teşekkür etmenin anlaşılmayacak nesi var? Şimdi kusura bakmayın 181 meclis üyesi kazanmışız ittifak olarak karşı taraf 130 kazanmış. Ezici çoğunluğumuz var. 25 ilçe kazanmışız, diğer ittifak 14 ilçe kazanmış. Bunun için teşekkür etmeyeceğiz de üzgünüz mü yazacağız, ne demek anlamadım…

Süleyman Soylu ile görüşmesi

Bakanlarla görüşmek yasak mı? Ben Başbakanlık yapmış biriyi. Seçimlerle ilgili süreci aramızda değerlendiririz