Binali Yıldırım Senegal’e gitti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüşmek üzere Senegal’e ziyaret gerçekleştirdi.

Binali Yıldırım’ın, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüşmesinde yatırımlar ve dostane ilişkiler ele alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edildi.

Senegal’in başkenti Dakar’daki Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Yıldırım ile Sall’in Türk şirketlerin Senegal’deki yatırımları ve dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesini ele aldığı öğrenildi.

Yıldırım, görüşme sonrası ülkeden ayrıldı.

NTV