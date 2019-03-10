Binali Yıldırım taahhüt verdi!

İstanbuk Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını koyan Binali Yıldırım, yeni taahhütlerde bulundu.

Yıldırım, imar plan tadilat dosyaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı ve bir söz verdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart’ta belediye başkanı seçilmesi halinde İBB Meclisinde sipariş usulü imar plan tadilat dosyalarının olmayacağını belirterek, “Şehri çirkinleştiren en önemli yanlış burada. Birisi gözüne bir arsa kestiriyor. Plandaki yeri, sağlık, yeşil, eğitim, sağlık alanı. ‘Burası çok güzel. Şu kadar katlı bir bina yaparsa voleyi vururum’ diyor. Altan girip üsten çıkıyor. Dosyasını mecliste geçiriyor. Şehir kirleniyor, ucube haline dönüyor.” dedi.

Binali Yıldırım, Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) tarafından Bakırköy’de bir otelde düzenlenen toplantıda, İstanbul’un ilçelerini tek tek gezerek insanların dertlerini dinlediklerini ve kent için hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Malatya’nın Cumhurbaşkanı çıkaran bir kent olduğunu hatırlatan Yıldırım, merhum Turgut Özal’ın özel teşebbüsün önünü açtığını ve Türkiye’ye büyük hizmetler yaptığını ifade etti.

Bakırköy’ün artık gönül belediyeciliğiyle taşınması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

“Bakırköy için hayata geçirilecek birçok proje var. Bunlardan en önemlisi Atatürk Havalimanı taşınıyor. Oradaki arazi millet bahçesi olacak. Oradaki terminal binaları da kongre ve fuar merkezine dönüşecek. Bu proje sadece Bakırköy’e değil aynı zamanda İstanbul’a milyarlarca dolarlık iş hacmi ekleyecek hem de İstanbul turizmine büyük bir katkı sunacak. Kongre turizmi için gelen ziyaretçiler, normal turistlerin en az iki katı harcama yapıyor. İstanbul’a 2023 yılına kadar hedefimiz 22 milyon turist getirmek. Şu anda 13 milyon turist geliyor. Düzenlenen fuarların ülkeye katkısı yüzde 20. İhracata katkısı yüzde 20. Çok önemli katkı bu. İstanbul’un tek başına ihracatının 78 milyar dolar olduğunu düşünürsek bu katkının ne kadar önemli olduğu aşikar bir şekilde görülür. Birçok iş bağlantıları bu fuarlarda yapılıyor. İstanbul’un iki tane büyük fuarı olacak. Her ilçede, her semtte bir fuar olmaz. Fuarcılıkta marka olmak için bunu birleştirmek için. Biri Bakırköy’de olacak. Diğeri de Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yanında olacak.”

“BAKIRKÖY, İSTANBUL, TÜRKİYE KAZANACAK”

Fuar ve kongre pazarının bir de görünmeyen kazancı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları anlattı:

“Fuar için Avrupa’ya gelen turist sayısı 50 milyon. Biz bunun yüzde 10’una talibiz. Bu 5 milyon eder. Bunların birkaç günde bırakacağı para 7,5 milyar dolardır. Yapılan, yapılacak iş bağlantılarıyla da hem ihracatımız artacak hem de Bakırköy kazanacak, İstanbul ve Türkiye kazanacak. Bakırköy’ün imar problem var. Bu konu, deprem riskine karşı dönüşümün önündeki en büyük engeldir. Binaların oturuma alanlarıyla ilgili bir konudur. Bu konuda, Mehmet Umur kardeşimizi Bakırköylüler iş başına getirdiklerinde İBB’de uyum içinde konuyu ele alıp, dönüşümün önündeki konuyu gündemde kaldıracağız. Biz bu günlere, sorunları torunlara bırakmadan çözüm üreterek geldik. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere döndürdük. Eğer İstanbulluların desteğiyle 31 Mart seçiminde başkan olursam, meclisimde sipariş usulü, imar plan tadilat dosyaları olmayacak. Şehri çirkinleştiren en önemli yanlış burada. Birisi gözüne bir arsa kestiriyor. Plandaki yeri, sağlık, yeşil, eğitim, sağlık alanı. ‘Burası çok güzel. Şu kadar katlı bir bina yaparsa voleyi vururum’ diyor. Altan girip üsten çıkıyor. Dosyasını mecliste geçiriyor. Şehir kirleniyor, ucube haline dönüyor. Yeşil ile eğitim alanı kalmıyor. Üstelik, bir de haksız kazanç ortaya çıkıyor. O yüzden plan tadil dosyaları, imar revizyon dosyaları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin öncelikli konuları arasında olmayacak.”

İstanbul’da 500 bine yakın Malatyalı yaşadığını, bunların pek çoğunun da Bakırköy’de ikamet ettiğine söyleyen Yıldırım, Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur’a destek isteyerek, İstanbul’da yaşayan herkesin hem geleneklerini yaşattığını hem de memleket hasretini gönüllerinde besleyerek evlatlarına aşıladıklarını dile getirdi.

Yıldırım, “Nereli olursak olalım, bizim ortak geleceğimiz, evimiz İstanbul diyoruz. İstanbul için birlikte çalışacağız. İstanbul’u hep birlikte Türkiye ekonomisinin lokomotifi yapmaya devam edeceğiz. O yüzden İstanbullu bilincini güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak birinci görevimiz olacak. İstanbul’da en büyük problem trafik ve ulaşımdır. Raylı sistemin payını yüzde 48’e çıkaracağız. Bakırköy de şüphesiz bundan faydalanacaktır. Bakırköy, banliyö hattına kavuşuyor. Ayın 12’sinde Sayın Cumhurbaşkanımızın iştiyakıyla bu hattı açacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Dört metro hattı Bakırköy’den geçecek.” ifadelerini kullandı.

“OYUN DEYİP GEÇMEYİN”

Girişimciler için altyapı oluşturacaklarını ve yatırımcıların önünü açmak için çalışacaklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Gençlerle geleceğimiz İstanbul’u birlikte inşa edeceğiz. Gençler, akıl terini katma değere dönüştürmek konusunda çok kabiliyetliler. E-spordan para kazanıyor gençler. Yurt içinden müsabakalar yapıyorlar. Bu, spor ama artık bir iş koluna dönüşmüş. Oyun, deyip geçmeyelim. Bugün oyun yazılım ihracatında bir milyar 50 milyon lira para elde edildi. Bilmediğimiz bir dünya var. Bizim kuşağın bilmediği ama evlatlarımızın çok iyi olduğu bir dünyadan bahsediyorum. Geleceğin İstanbul’unu, ‘Akıllı İstanbul’ olarak ifade ediyoruz. Yeni şehircilik anlayışında, gelinsin sorunlar anlatılsın üzerinden gidilmiyor. Yöneticilerin sorunları önceden görüp çözmesi var. Şimdi akıllı şehir yönetiminde, kente yaşayanların sorunlarını önceden anlatmasına gerek kalmayacak. Belediye önceden tespit edecek ve müdahalede bulunacak. Amaç yaşam kalitesini artırmaktır.”

“NE GELDİYSE BAŞIMA MALATYA’DAN GELDİ”

Seçime Cumhur İttifakı olarak girdiklerini anımsatan Yıldırım, bu ittifakın, bayrak, toprak, memleket, vatan için bir araya geldiğini belirterek, “Ne olduysa işler, Malatya’da başımıza geldi. Cumhurbaşkanımızla birlikte Malatya’da bir toplantıya katıldık. Açık hava toplantısında dedik ki, ‘Allah’ına kurban Malatya. Gadanızı alayım Malatya.’ Ondan sonra kendimizi Başbakanlık koltuğunda bulduk. Bugün de bir seçim arifesindeyiz. Malatyalı hemşehrilerimize güveniyorum. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine birlikte çıkaracağız.” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da sahada çalışma yaparken hiç zorlanmadıkları konuların başında İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı anlatmanın geldiğini belirterek, “Bilgisi, birikim, tecrübesiyle İstanbul’da Binali Yıldırım ile yola devam edeceğiz. İstanbul, Sayın Yıldırım’ın bilgi, birikim ve tecrübesiyle kente çok değerli projelere kavuşturacak. Bu projelerin hayata geçirilmesi konusunda hiçbir sıkıntımız olmayacak. Sizlerden ricam, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde 39 ilçe ile Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımıza destek vermenizdir.” diye konuştu.

AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur ise Bakırköy’ün kaderini değiştirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Bakırköylülerin dertlerine derman olmak için çalınmadık kapı, sıkılmadık el ve girilmedik gönül bırakmayacaklarını vurgulayan Umur, “Bakırköylü artık AK Parti belediyeciliğiyle tanışacak. Bakırköy için 41 proje açıkladım. Seçilmemiz halinde bunların tek tek hayata geçireceğiz. Bakırköy’ün tarihi değiştireceğiz.” diye konuştu.

Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve MİAD Başkanı Yunus Aktaş da kısa birer selamlama konuşması yaptı.

TABLO HEDİYE EDİLDİ

Toplantıya, Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane, MHP Bakırköy İlçe Başkanı Turgut İnan ve çok sayıda MİAD üyesi katıldı.