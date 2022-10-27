Azerbaycan’da kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım taburcu oldu.

Yıldırım’ın açıklamaları şöyle; Bir kaç takla attık. Ağır bir kaza geçirdik. Başımda cerrahi müdahale gerektiren bir kesik vardı. Kazanın boyutuna büyüklüğüne göre Rabbim sakladı korudu. Milletimizin, eşimizin, dostumuzun duası bizi bu kazalarla yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu.

Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesit ameliyat edildi 2 sefer. İki kaburga kırığım var. Vücudun çeşitli yerlerinde ezilmeler var. Bunlar da zaman içerisinde toparlanacak. Bir hafta içerisinde ilk müdahale Azerbaycan’da yapıldı. Azerbaycan’daki doktorlar da çok ilgilendi.

Çok yakın ve ilgi desteğini gördüğüm Aliyev’e teşekkür ediyorum. Kazayla beraber her anı büyük bir titizlikle takip eden doktorlarımızdan rapor alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.

Kafamdaki yırtığın düzeltilmesi için alanında oldukça uzman Ömer Özkan hocamıza, yine İstanbul’da bu konuda uzman Elçin Hanım’a şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca köprücük kemiğinin yerine yerleşmesinde dünyaca ünlü, Cumhurbaşkanımızın da doktoru Mehmet Demirhan hocamıza ve ekibine de bu vesileyle teşekkür etmek isterim.