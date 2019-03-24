Binali Yıldırım tarihi mitingde konuştu

- Reklam -

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Yenikapı’da düzenlenen tarihi mitingde konuştu.

Binali Yıldırım’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’u susuzluktan çamurdan ayağa kaldırdı. 1994’ten beri gönül coğrafyamızın lideri, suskun dünyanın sesi Başkan Erdoğan’ın yol arkadaşı olarak İstanbul’a hizmet etme fırsatı bulduğum için Rabbime şükür ediyorum.

Sevgili İstanbullular… Bu birlik bu beraberlik bizde olduğpu müddetçe emin olun İstanbul’un da Türkiye’nin çözülemeyecek hiç bir derdi olmaz. Bu muhteşem tablonun önünde saygıyla eğiliyorum. Bu muhteşem tablo bize bir şey diyor. ‘İstanbul 1 Nisan’ı karşılamaya hazır’ diyor. Yine bizi mahcup etmediniz. Allah hepinizden razı olsun. İstanbul’u dünyanın yıldızı yapacağız. İstanbul’da yıldırım hızı ile herkesin mutlu olacağı bir yönetim ortaya koyacağız.

İstanbul, 1 Nisan’ı karşılamaya hazır mısın? Bu meydan AK Parti’nin ışığı MHP’nin hilali parlıyor. Bu meydanda Cumhur İttifakı’nın gür sesi yankılanıyor. Gelecek 5 yılda da sizin desteğinizle aziz İstanbul’a aynı heyecan ve kararlılıkla hizmet edeceğime söz veriyorum. Siz mutlu olursanız ben daha çok mutlu olacağım. Ayırmak yok ötekeleştirmek yok. Bizim inancımızda birlik var, kardeşlik var. Birlikte Türkiye olmak var.

“SİZ OLDUKÇA HAİNLERE YENİLMEYİZ”

Siz bu meydanı doldurdukça ne hainlere yeniliriz ne de ekonomimize saldıranlara eyvallah ederiz. Etrafta terör var, savaş var, şiddet var. Ayırmak, bölmek isteyenler var ama bir de Türkiye var. İşte burası Yenikapı. Siz oldukça hainlere yenilmeyiz. Bir hafta sonra sandığa gidiyoruz. Nasıl bir İstanbul’da yaşamak istediğimizi göstermeye hazır mısınız? Sizi daha güvenli daha mutlu bir İstanbul sözü veriyorum.