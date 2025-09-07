Binalı Yıldırım, Teröre 2 Trilyon Dolar Harcandı

TÜRKİYE’DE TERÖRÜN EKONOMİK MALİYETİ

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, terörizme karşı son 40 yılda harcanan miktarın 2 trilyon dolar olduğunu ifade etti. Bu kaynakların teröre ayrılmamış olsaydı, Türkiye’de kişi başına düşen milli gelirin 45-50 bin dolar civarında olacağını ve ülkenin dünyanın 17’nci değil, 7’nci büyük ekonomisi olacağını belirtti. Ziyaretler için Tokat’ta bulunan Binali Yıldırım, ilk olarak Valilik ziyaretiyle programına başladı. Ardından Turhal ilçesinin Şenyurt beldesine geçerek tapu teslim töreni ve cami açılışına katıldı.

TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Tapu teslim töreninde konuşan Yıldırım, Türkiye’nin terörle hem can hem de ekonomik kayıplar yaşadığını vurguladı. “Geçtiğimiz 40 yılda bine yakın sivil vatandaşımızı kaybettik. 15 bine yakın polis, asker ve güvenlik koruyucumuzu yitirdik. Bunların maddi karşılığı yok ama ekonomik olarak da ülkemize 2 trilyon dolara mal oldu” diyerek ülkenin geleceği için bu kaynakların teröre değil, gençlere ayrılması gerektiğini söyledi. Yıldırım, Türkiye Yüzyılı’nın vazgeçilmez bir adımı olan bu sürecin önemine dikkat çekerek, “Terör bitecek, kardeşliğimiz ilelebet yaşayacak” ifadesini kullandı.

KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ

Yıldırım, konuşmalarında birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine değinerek, “Ayrılıklarımızı zenginlik olarak görmeli, farklılıklarımızı birliğimizin parçası kabul etmeliyiz. Tokat’ta bunu en güzel şekilde görüyoruz. Farklı mezheplerden olsak da inancımız, bayrağımız, devletimiz ve milletimiz birdir. Ne Alevi’si, ne Sünni’si var; hepimiz bir kardeşiz” dedi. Sosyal ve ekonomik kaynakların artık teröre harcanamayacağını belirten Yıldırım, “Bu sürece sahip çıkacağız ve baltalamaya çalışanlara asla pabuç bırakmayacağız” diyerek birliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmaların ardından tapu teslim töreni gerçekleştirildi ve Yıldırım, yeni yapılan Şehitler Camisi ile parkin açılışını yaptı.