Binali Yıldırım, Yangın Sonrası Ziyaret Etti

YANGINDAN SONRA ESNAFA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Buğday Meydanı’nda meydana gelen yangının ardından esnafı ziyaret etti. Yangının ardından bölgede gerçekleştirdiği incelemelerde, yangında zarar gören iş yerlerine giderek esnafla bir araya geldi. Yıldırım, ziyaretinde geçmiş olsun dileklerini iletti ve yangın sonrası yaşanan maddi kayıplar hakkında bilgi aldı. Hükümetin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Yıldırım, yaraların en kısa sürede sarılacağını ifade etti.

GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Binali Yıldırım, Buğday Meydanı’ndaki incelemesini tamamladıktan sonra Muharip Gaziler Derneği’ne geçti. Burada gazilerle bir araya gelen Yıldırım, gazilerin vatan için verdikleri mücadelenin önemine dikkat çekerek, “Gaziler gelecek için bir timsaldir, bir örnektir. Siz en zor zamanda en zor görevi ifa ettiniz” dedi. Yıldırım, Türkiye’nin bugün dünden daha güçlü olduğunu ve yarının bugünden daha da güçlü olacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin sadece sınırları içinde değil, dünya genelinde de önemli bir ülke haline geldiğini ifade etti. Yıldırım, Cumhurbaşkanı liderliğinde son 20 yılda ülkenin kalkınma ve uluslararası saygınlık yolunda önemli mesafeler kat ettiğini ve bu süreçte ilerlemeye devam edeceklerini dile getirdi. “21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak, bunun ayak seslerini görüyoruz” şeklinde konuştu.