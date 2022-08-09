Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’a devlet nişanı verdi.

Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Aksakallar Konseyi 13. Toplantısı’na katılan TDT Aksakallar Konseyi üyeleri ile görüştü.

Görüşmede, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan’dan Hasan Hasanov, Kazakistan’dan İkram Adırbekov, Kırgızistan’dan Medethan Şerimkulov, Özbekistan’dan Bakhtiyor Sayfullayev, Türkmenistan’dan temsilen Recep Bazarov ve TDT Genel Sekreteri Baghdad Amreyev yer aldı.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, Aksakalların otoritelerinin tartışılmaz olduğunu belirterek, “Toplumda ve devlette önemli bir yere sahip Aksakallar tarihin seyrini belirlerler.” dedi.