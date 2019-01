Binali Yıldırım: Rezilliğe son vereceğiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak’ta ipuçları vereceklerini söyledi. Büyükada’daki fayton tartışmasına değinen Yıldırım, “Buradaki sorunlar neyse oradaki faytoncularla, esnafla görüşülerek bu rezilliğe bir son vereceğiz” dedi.

Projelerinin ne zaman açıklanacağına ilişkin konuşan Yıldırım, “İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü değerlendirme toplantısı yapacağız. Projelerimizin ipuçlarını vereceğiz. 15 Ocak’tan itibaren ilçe belediye başkan adaylarımızla İstanbul’la ilgili projelerimizi kapsamlı bir şekilde duyuracağız” dedi.

Büyükada’daki fayton tartışmasına değinen Yıldırım şunları kaydetti:

“Büyükada, diğer adalar son yıllarda çok fazla ziyaretçi alıyor. Buna rağmen oradaki at sayısı azaldı. Hatta öyle ki günün üçte ikisinden fazla bu atları maalesef kullanma yoluna gidiyorlar. Bunun insani bir yanı yok. Buradaki sorunlar neyse oradaki faytoncularla, esnafla görüşülerek bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil, her şey ticaret demek değil. Önemli olan insanların nasıl hak ettiği yaşam şartları varsa, her türlü canlının da aynı şekilde hakları vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yakın zamanda hayvan haklarıyla ilgili bir kanun teklifi de gündeme gelecek, bunun da çalışmasını arkadaşlar yapıyorlar.”