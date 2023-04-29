Binali Yıldırım’dan Akşener’e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Erzurum mitingine kendisini hedef alan Merak Akşener’e tepki gösterdi.

AK Partili Yıldırım, “Meral Hanım bana laf yetiştireceğine, dağdakilere okyanus ötesindekilere dönüp dese ki; ‘Kardeşim siz kimsiniz?” Hangi sıfatla böyle konuşuyorsunuz, bu hakkı size kim veriyor’ dese daha doğru olmaz mı?” diye sordu. Yıldırım ayrıca Akşener’in neden alındığını anlayamadığını söyledi.

Türkiye, 14 Mayıs’taki seçimlere gidiyor. Siyasette tartışmalar çoğalırken eleştirilerin de dozu oldukça artıyor.

Erzurum’da kendisini bekleyen kalabalığa seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Başbakan AK Partili Binali Yıldırım’ı hedef almıştı.

Akşener, Yıldırım hakkında “Buraya gelirken, bazı şeylere çok üzüldüm. Bu ülkede Başbakanlık yapmış bir kişi ve yaşını başını almış bir kişi; Erzincan’da konuşurken, Sayın Binali Yıldırım’dan bahsediyorum… Bakın çok enteresan. Diyor ki, ‘Bu seçim işgalciler ile İstiklal Harbi verenler arasında yapılan bir seçimdir.’ Ayıptır, günahtır.” ifadelerini kullandı.

YILDIRIM’DAN AKŞENER’E CEVAP

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Akşener’in sözlerine katıldığı bir programda cevap verdi.

Karabağlar ilçesindeki bir restoranda muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu üyeleriyle bir araya gelen Yıldırım, Akşener’i PKK’lı elebaşlarının Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği açık desteğe ses çıkarılmaması üzerinden eleştirdi.

“NİYE ALINDIĞINI ANLAMADIM”

Yıldırım şunları söyledi;

“Meral Hanım alınmış. Ben anlayamadım doğrusu niye alındığını. Benim söylediğim çok açık. Bizim Millet İttifakı adayına, onun ortaklarına bir sözümüz yok. Bu sözü söylememdeki ana sebep çok açık ve net. Dağ kadroları üst düzey yöneticileri Avrupa’dan, Amerika’dan FETÖ ve PKK örgüt mensupları, onların arkasındaki güçler, sabah akşam, sabah akşam seçimlere yönelik açıklama yapıyorlar. Yapılan açıklamalar yenilip yutulacak şeyler değil.

“MERAL HANIM BANA LAF YETİŞTİRECEĞİNE…”

’14 Mayıs seçimleri olacak, cumhuriyeti değiştireceğiz. 14 Mayıs seçimleri olacak, Apo’yu serbest bırakacağız. 14 Mayıs seçimleri olacak, Tayyip Erdoğan’ı göndereceğiz. Kapıları kıracağız, mahpusları dışarı çıkaracağız.’ Daha neler neler… Peki bana Sayın Meral Hanım laf yetiştireceğine dağdakilere, okyanus ötesindekilere dönüp dese ki ‘Kardeşim siz kimsiniz? Hangi sıfatla böyle konuşuyorsunuz, bu hakkı size kim veriyor’ dese daha doğru olmaz mı? Benim söylediğim bu kadar.”

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre; Türkiye’nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini hatırlatan Yıldırım, 40 bin şehidin ruhunu incitecek hiçbir gelişmeye müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

Türk milletinin kazanılan bu güven ve huzur ortamının yok edilmesine izin vermeyeceğine işaret eden Yıldırım, “Seçime bölücüler, FETÖ’cüler karışırsa ona da gereken sözü söylemek bizim hakkımızdır.” ifadelerini kullandı.