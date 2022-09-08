Binali Yıldırım’dan Avrupalılara: Kışı Türkiye’de geçirin

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, enerji sorunu hakkında konuştu ve Avrupalıları Türkiye’ye davet etti.

AK Parti Antalya İl Başkanlığınca düzenlenen rozet takma törenine katılan Binali Yıldırım, gündeme dair açıklamalar yaptı. Batı’nın yaşadığı enerji krizine de değinen Yıldırım, ” Buraya gelsinler, hem insanımız hem iklimimiz sıcak, Antalya onları bekliyor. Gönlümüz de geniş, herkese yer var. Kışı Türkiye’de geçirelim” ifadelerini kullandı.

“GELEN MİSAFİR BAŞINA KATMA DEĞER YÜZDE 50 ARTTI”

Bu sene turizm sektörünün ciddi anlamda canlandığını, 2019 öncesine doğru adım adım ilerlediğini vurgulayan Yıldırım, “Gelen misafir başına katma değer de yüzde 50 artmış. Yani daha az gelse bile getirisi daha fazla. Kaldı ki daha fazla gelecek. 1000 dolara yaklaşmış misafir başına gelir.” diye konuştu.

Dünyadan herkesin akın akın Türkiye’ye, Antalya’ya geldiğine işaret eden Yıldırım, Antalya’nın marka bir şehir olduğunu, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve ilçe belediyelerin kentin altyapı sorununu önceden çözdüğünü anlattı.

“BÜTÜN DÜNYA BÜYÜK BİR EKONOMİK BUHRANDAN GEÇİYOR”

Yıldırım, sokakta ekonominin konuşulduğunu ve bütün dünyanın büyük bir ekonomik buhrandan geçtiğini dile getirdi.

Avrupa ülkelerinde klimanın ayarının 25 dereceye çıkartılması için uyarıların yapıldığını belirten Yıldırım, “Kapı açıksa ceza yazıyorlar. ‘Odun kömürü hazırlayın, kış çok zor geçecek’ diyorlar. Buraya gelsinler. Hem insanımız hem iklimimiz sıcak, Antalya onları bekliyor. Gönlümüz de geniş, herkese yer var. Kışı Türkiye’de geçirelim. Enflasyon çok kötü bir şey. Bunu en iyi biz biliriz. 70’li, 80’li, 90’lı yıllarda bunun acısını biz yaşadık, bedelini biz ödedik. 5 Nisan, 25 Ocak kararları, 2001 Şubat krizleri, bankaların batmasının sebebi yüksek enflasyondur.” ifadelerini kullandı.