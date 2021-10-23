Binali Yıldırım’dan muhalefete sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, muhalefet partilerini son dönem politikaları nedeniyle eleştirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Bugün iktidara talip olanlar, elbette ki iktidar olmak isteyebilir ancak bunun için önünüzde AK Parti’nin hizmetleri var. Size sorarlar: Onun üzerine ne koyacaksınız?” dedi.

Yıldırım, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, AK Parti’nin “İnsanı yücelt ki devlet yücelsin.” düsturuyla hareket ettiğini söyledi.

İnsanı yüceltmenin lafla değil, insana hizmetle olacağını belirten Yıldırım, “Bugün iktidara talip olanlar, elbette ki iktidar olmak isteyebilir ancak bunun için önünüzde AK Parti’nin hizmetleri var. Size sorarlar: Onun üzerine ne koyacaksınız? Neyi daha fazla yapacaksınız da Eskişehirli size ilgi gösterecek, destek verecek? Diğer siyasi partilerden gelecek seçimlere yönelik hiç böyle bir şey duydunuz mu?” diye konuştu.

Muhalefetin Türkiye’ye, terörle mücadeleye, ekonomiye, eğitime, adalete yönelik hiçbir önerilerinin, projelerinin olmadığını dile getiren Yıldırım, “Önümüzde 1,5 yıl var; 2023’e giden yolda, güven ve istikrarla tekrar Eskişehir’de yeni bir destan yazmaya var mıyız? Liderimizi, Cumhurbaşkanımızı rekor oyla Eskişehir’den tekrar seçecek miyiz?” ifadesini kullandı.