Azerbaycan’da kaza geçiren ve hastaneye kaldırılan Binali Yıldırım’ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, Binali Yıldırım ve Bartın’daki maden faciasında yaralanan işçilerin son durumlarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, sağlıkta randevu tartışmasına yönelik de konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Beştepe’de gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Azerbaycan’da geçirdiği kaza sonrası Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde tedavi altına alınan Binali Yıldırım’ın son durumuna ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı, Yıldırım’ın genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Koca, ”Belki köprücük kemiği ile ilgili müdahale yapmak gerekir. Muhtemelen yarın yapılabilir” diye konuştu.