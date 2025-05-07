Bİnance Airdrop’u Erteledi, MOVE Düştü

PROJE GÜNCELLEMESİ DUYURUSU

Binance, 7 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı açıklamasında, “Movement projesiyle ilgili devam eden gelişmeler nedeniyle, MOVE HODLer Airdrop’larını, proje durumu netleşene kadar ertelemeye karar verdik” açıklamasında bulundu. Airdrop için ayrılan tokenlar, şeffaflık sağlamak amacıyla herkesin erişebileceği bir cüzdanda koruma altına alınacak.

PİYASA REAKSİYONU VE BELİRSİZLİKLER

Ertelenen airdrop duyurusunun ardından MOVE token’ın fiyatı 0,15 dolara kadar düştü. Bu fiyat düşüşü, yatırımcıların projeye olan güvenini olumsuz etkiledi ve toplulukta hayal kırıklığı yarattı. Movement Foundation, kurucu ortak Rushi Manche’nin görevden alınmasının ardından, 7 Mayıs itibarıyla Move Industries adı altında yeni bir yönetim yapısına geçti. Yeni ekip, Movedrop etkinliğini öncelikli hedef olarak belirledi ve toplulukla daha açık bir iletişim kurmayı amaçlıyor.

GÜVEN KAYBI VE TEMKİNLİ YAKLAŞIM

MOVE token’ın fiyatındaki dalgalanmalar ve airdrop’un sürekli olarak ertelenmesi, toplulukta önemli bir güven kaybına yol açtı. Projenin geleceğine dair belirsizlikler sürerken, yatırımcılar daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.