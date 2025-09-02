Binance, Meksika’da Fintech Ekosistemi Kuruyor

Meksika’DA YENİ ATILIM

Dünya genelinde 24 ülkede lisans sahibi olan Binance’in Meksika’ya yönelik hamlesi, şirketin küresel genişleme stratejisi açısından önemli bir adım. Medá platformu, yalnızca bir kripto borsası olmanın ötesinde, geniş kapsamlı fintech hizmetleri sunacak bir ekosistem olarak tasarlandı. Latin Amerika sorumlusunun ifadesine göre, Guilherme Nazar, Medá’nın Meksika peso’su ile işlem yapan platformlar arasında büyük bir rakip olmayı hedeflediğini duyurdu.

Medá, bağımsız bir ekip tarafından yönetilecek ve bu sayede operasyonel bağımsızlık sağlanacak. Bu yapı, geleneksel finans sektörü ile sanal varlıklar ekosistemi arasında sağlıklı bir köprü oluşturacak. Elektronik Ödeme Fonları Kurumu (IFPE) olarak kaydedilen Medá, Meksika’nın mali otoriteleri tarafından düzenleniyor. Platform, kullanıcılara peso ile para yatırma ve çekme işlemlerinde önemli kolaylıklar sunacak.

REKABET VE YATIRIM PLANI

Binance’in bu stratejik adımı, artan rekabetin kullanıcılar açısından fayda getireceğini öngörüyor. Nazar, Meksika nüfusunun daha uygun maliyetlerle yüksek kaliteli finansal teknoloji hizmetlerine ulaşabileceğini vurguladı. Şirket, önümüzdeki dört yıl içinde bir milyar Meksika pesosunu aşan bir yatırımla bölgede güçlü bir varlık geliştirmeyi amaçlıyor.