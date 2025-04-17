Binance Oylaması 10 Nisan’da Başlayacak

OYLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Binance Square’de yapılan açıklamaya göre, oylama 10 Nisan 2025 saat 07.00’de başlayıp 17 Nisan’da gece yarısı sona eriyor. Toplamda yüzde 11,1 oy alan FTT, 17 token arasından birinci sıraya yerleşiyor. Binance’in “Listele” ve “Liste Dışı Bırak” başlıklı topluluk kampanyası, platform yönetiminde kullanıcıların söz hakkını artırmayı hedefliyor. Bu süreçte, özellikle riskli veya dalgalı olduğu düşünülen token’lar “İzleme Etiketi” ile işaretleniyor ve topluluğun görüşüne sunuluyor.

BİNANCE’IN DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

Ancak Binance, nihai kararın sadece oylamaya değil, kendi iç değerlendirme süreçlerine de bağlı olduğunu belirtiyor. “Topluluk oyu önemli bir gösterge olsa da, nihai delist kararı resmi değerlendirme kriterlerimize göre alınacaktır. Projenin izleme süreci hâlen devam ediyor. Delist takvimi de şirket içi prosedürlere göre belirlenecek,” deniyor. FTT’nin uzun süredir düşüşte olan grafiği ve FTX’in Kasım 2022’deki çöküşü sonrası artan soru işaretleri, bu token’ı yüksek riskli varlıklar listesine taşıyor. Yılbaşından bu yana sert bir düşüş içinde olan FTT, son 24 saatte yüzde 4,1 değer kaybederek 0,81 dolara kadar geriliyor.

Oylamanın ikinci turunda birçok altcoin de önemli oranda oy alıyor. Zcash (ZEC) ve Jasmy Coin (JASMY) yüzde 8,6 ile dikkat çekerken, GoPlus Security (GPS) yüzde 8,2, PlayDapp (PDA) ise yüzde 7,6 oranında oy alıyor. Listenin devamında Voxies (VOXEL) yüzde 7,1, Alpaca Finance (ALPACA) yüzde 6,3, STP Network (STPT) yüzde 5,9, Flamingo Finance (FLM) yüzde 4,3 oy topluyor. JASMY ve STPT ise yaklaşık yüzde 6 değer kaybıyla düşüşü en çok hisseden token’lar arasında yer alıyor. Ek olarak, ARK yüzde 5,8; Biswap (BSW) yüzde 5,5; MovieBloc (MBL) yüzde 4,2; Wing Finance (WING) yüzde 3,8 oy topluyor. Ardor (ARDR) yüzde 3,6, Perpetual Protocol (PERP) yüzde 3,4, NKN yüzde 3,2 ve LTO Network (LTO) yüzde 2,9 ile listeyi tamamlıyor.

BİNANCE’IN SON KARARU VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Henüz oylama sonuçları nihai değil ancak bu veriler, özellikle FTT ve benzeri riskli token’lar için yeni bir dönemin başlangıcını gösteriyor. Gözler şu an Binance’in vereceği son kararda.