Bİnbaşı Cihan Seymen, Vali Aslan’ı Ziyaret Etti

ZİYARET VE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı görevine atanan Binbaşı Cihan Seymen, Düzce Valisi Selçuk Aslan’ı ziyaret etti ve Akçakoca’daki sahil güvenlik konularında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Düzce’nin denize açılan kapısı konumundaki Akçakoca’da bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı olarak hizmet veriyor.

ÇALIŞMALARIN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TOPLANTI

Binbaşı Cihan Seymen’in gerçekleştirdiği ziyarete, Düzce Sahil Güvenlik Karakol Komutan vekili Mehmet Baki Yusufoğlu da katıldı. Toplantıda, Akçakoca’daki mevcut sahil güvenlik çalışmaları ve iş birliği fırsatları hakkında detaylı görüşmeler yapıldı.