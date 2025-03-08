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Binbaşıya Adnan Oktar Soruşturması Başlatıldı

ADNAN OKTAR’LA İLGİLİ GELİŞMELER

“Silahlı suç örgütü liderliği” gibi pek çok suçtan toplam 8 bin 658 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar’la ilgili dikkat çekici bir durum ortaya çıktı. Oktar’ın Silivri Cezaevi’nde gerçekleşen bir duruşmasında, Oktar ve yanındaki 11 hükümlüye dışarıdan köfte ekmek sipariş eden Binbaşı Torun’un yaptığı hareket ciddi sonuçlar doğurdu.

ZOR YILLAR GEÇİRİYOR

Binbaşı Torun hakkında “yasaklı maddeyi cezaevine sokmak” iddiasıyla tutanak tutuldu. Bu olayın ardından başlatılan soruşturma neticesinde Torun görevden alındı. Torun’la ilgili ortaya çıkan iddialar bununla sınırlı kalmadı. Binbaşı Torun’un daha önce Adnan Oktar ve onunla bağlantılı davalarda tutuklu bulunan bireylerle yakın ilişkiler kurduğu, cezaevi içinde Oktar ve ekibine ayrıcalık tanıdığı öne sürüldü.

Bir başka duruşmada da Adnan Oktar’ı uyaran bir astsubayı herkesin önünde azarladığı iddiaları dikkat çekti. Bu sebeple İl Jandarma Komutanlığı’na Sabun hakkında daha önce birçok şikayet yapıldığı ifade edildi.

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