Binden Fazla Kişi Harry Potter İzledi

CANLI ORKESTRA EŞLİĞİNDE HARRY POTTER KEYFİ

Binlerce kişi “Harry Potter ve Felsefe Taşı” filmini canlı orkestra ile izleme fırsatı yakaladı. Piu Entertainment organizasyonu tarafından düzenlenen “Movies in Concert” etkinliği, Volkswagen Arena’da gerçekleşti. Orkestraya İngiliz şef Timothy Henty liderlik etti. Konser öncesinde Türkçe olarak “Harry Potter konserine hoş geldiniz” diyerek katılımcıları selamlayan Henty, etkinliğin sıradan bir konser olmadığına vurgu yaptı. “Bugün hayal gücümüzü serbest bırakmanızı ve burayı gerçek bir Harry Potter partisine çevirmenizi istiyoruz. O yüzden ekranda en sevdiğiniz karakterler ve en sevdiğiniz anlar için alkışlamaktan ve tezahürat yapmaktan çekinmeyin.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Tabii ki John Williams’ın harika müziği içinde duyacağınız her nota İstanbul Film Orkestrası tarafından canlı olarak çalınacak. Umarız konserden büyük bir keyif alırsınız.” dedi.

MÜZİKLER CANLI YORUMLANDI

Ünlü besteci John Williams’ın eserleri, yaklaşık 2 saat 50 dakika süren etkinlikte 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası tarafından canlı olarak yorumlandı. İki gün süren etkinliğe katılan yaklaşık 13 bin kişi, filmi İngilizce seslendirme ve Türkçe altyazı ile dinleyerek izledi. “Harry Potter ve Felsefe Taşı” etkinliğine olan ilgi yüksek. Etkinlik 10-11 Mayıs tarihlerinde Ankara ATO Congresium’da gerçekleştirilecek. Ankara’daki performansı, canlı orkestra eşliğinde verdiği film konserleriyle tanınan Ernst van Tiel yönetecek.