Bine Yakın İsimden Tarife Karşıtı Beyan

İKİ NOBEL ÖDÜLLÜ EKONOMİSTTEN ELEŞTİRİ

Nobel ödüllü iki ekonomistin de dahil olduğu birçok uzman, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifeleriyle ilgili politikasını eleştiren ortak bir mektup kaleme aldı. 20 Nisan Pazar tarihi itibarıyla toplam 997 imza taşıyan bu “tarife karşıtı deklarasyon”, Trump’ın tarife politikasının “yanlış yönlendirme” sonucunda atıldığına ve bunun ABD’nin kendisini bir ekonomik durgunluğa maruz bırakabileceğine dikkat çekti.

İŞÇİLERİN ÜZERİNDEKİ YÜK

Business Insider haber kaynağının aktardığı bilgilere göre, Trump yönetiminin “ticarete zarar veren tutarsız politikalarını” geri çekme süresinin dolmak üzere olduğuna vurgu yapıldı. Ortak mektupta, “Tarife politikasından yana olanlar, bu önlemleri ‘ekonomik özgürleşme’ eylemleri olarak tanıtıyor. Fakat tarifeler aslında, Amerika’nın öncülüğündeki insan özgürlüğü ve refah çağını başlatan ilkeleri tersine çeviriyor” denildi. Mevcut ABD hükümetinin tarifelerinin, sıradan Amerikalıların ekonomik koşullarını yanlış anladığını belirten ekonomistler, “Amerikalı işçilerin bu yanlış yönlendirme sonucu uygulamaya konan politikaların bedelini ödeyeceğini, bu yükün artan fiyatlar ve kendiliğinden oluşan bir resesyon olarak kendini göstereceği” yorumunda bulundu.

MEKTUBA KATILAN İSİMLER

ABD Başkanı Trump, başta Çin olmak üzere çeşitli ülkelere karşı başlattığı farklı oranlardaki tarife politikasının ticaret açığını tersine çevirmeyi hedeflediğini ifade ediyor. Trump’a göre, bu politika ABD’nin üretim sektörünü yeniden canlandırmak amacı taşıyor. Bu ayın başlarında, geçiş sürecinde bazı sorunların olabileceğini kabul eden Trump, ABD’nin bu yönde devam edeceğine dair sinyaller verdi. Mektuba imza atan isimler arasında Nobel ödüllü ekonomistler James Heckman ve Vernon Smith’in yanı sıra, ekonomist ve eski Cumhuriyetçi Teksas senatörü Phil Gramm, ayrıca eski Başkan George W. Bush döneminde Ekonomi Danışmanları Konseyi’nin başkanlığını yürütmüş N. Gregory Mankiw bulunmaktadır. Ekonomistler, mektuplarında “kendi dünya görüşlerinin nihayetinde galip geleceğine” dair iyimser olduklarını dile getirdi.