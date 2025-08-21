Bingöl Balı, İhraç İçin Hazırdır

BİNGÖL BALININ İHRACATI BAŞLIYOR

Türkiye’nin Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen ilk balı olan Bingöl balı, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelere ihraç edilecek. Zengin bitki örtüsüne sahip olan bu coğrafyada Bingöl balının hasat sezonu başlamış durumda. Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan eşsiz flora içinde üretilen bu bal, kovanlarda olgunlaşma sürecini tamamladıktan sonra sağımı gerçekleştiriliyor. 1970 yılından bu yana bal üretimi yapan bir firma, Bingöl balını yurtdışı pazarına sunmak için hazırlık yapıyor. Avrupa’da çeşitli ülkelere ihracat yapan bu firma, Bingöl balının geçtiğimiz yıl AB’den tescil almasının ardından yeni talepler almaya başladı ve yakın zamanda ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a ihracat yapmayı planlıyor.

Bal firması sahiplerinden Yusuf Beri, Karlıova ile Yedisu ilçeleri arasında bulunan eşsiz coğrafyada Bingöl balının hasadına başladıklarını ifade etti. Üreticilerden aldıkları balları Bingöl Üniversitesi laboratuvarlarında analiz ettikten sonra tesislerinde paketlediklerini belirten Beri, en kaliteli balları tüketicilere sunma hedefinde olduklarını aktardı. Bingöl balının, Türkiye’nin AB nezdindeki ilk tescilli balı olmasının yeni pazarların kapılarını araladığına dikkat çeken Beri, “Başta Almanya, Hollanda, Fransa olmak üzere 9 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. AB tescil belgesi alındıktan sonra Bingöl balına ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan talepler gelmeye başladı. Bunlar için görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah en kısa sürede bu ülkelerde de Bingöl balımızı göreceğiz.” dedi.

ARICILIKTA ZENGİNLİKLER

Karlıova ilçesinin Kaynarpınar köyünde 39 yıldır arıcılık yapan Hasan Çamak, kışın arılarını Aydın’a götürdüğünü ve mayıs ayında tekrar köyüne geri getirdiğini bildirdi. Oğlu ve eşiyle birlikte 1800 rakımlı bölgede bal üretimi yaptıklarını ifade eden Çamak, “Kırda yaklaşık 1000 çeşit bitki var. Bunların baldaki değeri oldukça mükemmel, bu sayede balın prolin değeri 1200’e kadar çıkabiliyor. 30 yılı aşkın süredir aynı firmaya balları satıyorum ve satış konusunda bir zorluk yaşamıyorum. Analiz yapmadan balı satmıyoruz.” şeklinde konuştu. Onur Çamak (33) ise 2015 yılından beri aktif olarak babasıyla arıcılık yaptığını belirtti. Zorlu bir meslek olduğunu ama sevgiyle yapıldığında keyifli hale geldiğini vurgulayarak, “En iyi şekilde ürünlerimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Doğanın şartları da uygun. Bu mesleği ikinci nesil olarak devam ettiriyorum ve uzun yıllar boyunca da sürdüreceğim.” ifadelerini kullandı.