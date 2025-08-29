Haberler

Bingöl’de 1 kilo 254 gram esrar bulundu

BİNGÖL’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 254 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl Valiliği, bu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran veya imal ve ticaretini yapan şahıs/şahısların yakalanarak adli mercilere teslim edilmesine yönelik kapsamlı çalışmalarımıza aralıksız devam edilmektedir” ifadesine yer verdi.

KONTROLDE ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, “Bu kapsamda; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe J.Klığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Merkez / Yolçatı mevkiinde durdurulan araçta yapılan kontrolde 1 kilo 254 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir” bilgisi verildi. Olayın ardından 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve adli işlemlerinin sonlandırılmasının ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Valilik, zehir tacirlerine karşı olan mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. “Mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir” açıklaması yapıldı. Bingöl’de yapılan operasyonlar, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor.

Adana’da Kaçak Makaron Üretildi. Barış A. Tutuklandı. 20 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir depo, karton bardak üretimi için kiralanmışken kaçak makaron üretimine ev sahipliği yaptığı tespit edildi. Operasyonda 20 milyondan fazla bandrolsüz makaron bulundu ve kiracı tutuklandı.
Adana’da Kiralık Adreste Makaron Üretildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, kiralanan kağıt bardak üretim yerinin kaçak makaron tesisine dönüştüğü belirlendi. Baskında 20 milyon 400 bin bandrolsüz makaron ve makineler ele geçirildi.

